DKJ Lagi-Lagi Bikin Acara Literasi JILF dengan Sponsor Pendukung Genosida Israel

ERA.id - Jakarta International Literary Festival (JILF) 2024 mendapat kecaman keras dari publik usai menerima sponsor dari Frankfurter Buchmesse atau Pameran Buku Frankfurt yang terang-terangan mendukung genosida oleh Israel di Palestina.

JILF yang digagas oleh Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 28 November hingga 1 Desember 2024. Dalam poster yang dibagikan, tercantum nama Frankfurter Buchmesse sebagai salah satu sponsor.

Berbagai kalangan penulis pun melakukan penolakan terhadap JILF karena afiliasinya dengan sponsor genosida di Palestina, salah satunya oleh penulis perempuan Andina Dwifatma.

"Tahun 2019 aku sempat ngisi acara di JILF. Mulai tahun lalu udah enggak, karena sadar siapa sponsornya. Ditambah lagi, pada tahun itu FBF membatalkan seremoni award buat penulis Palestina, Adania Shibli," ujar penulis novel Lebih Senyap dari Bisikan itu di akun X-nya @andinadwifatma, Jumat (29/11/2024).

Selain itu, cerpenis Jakarta Gielang Bina juga mengajak masyarakat memboikot acara tersebut.

"Boikot JILF dengan tidak datang ke sesi mana pun di acara tersebut. Sebab, diam, berkompromi, berpartipisi, atau merayakan literasi dengan dukungan yayasan yang membenarkan genosida di Palestina adalah sebuah tindakan munafik terhadap tujuan literasi itu sendiri," tulis Gielang lewat akun X-nya @gugurboenga, Jumat.

can anyone confirm if this was kawakami hiromi's speech at that jakarta id like to fuck thing

"CONFLICT between israel and GAZA" #kawakawacomplicity pic.twitter.com/kvMaKQwikR