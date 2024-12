Rockaroma Festival 2024 Boyong Real Friends hingga Deadsquad, Catat Tanggalnya

ERA.id - Festival musik tahunan, Rockaroma Festival 2024 segera digelar. Kali ini Real Friends hingga Deadsquad akan meramaikan Rockaroma Festival 2024.

Lewat semangat loud and free, Rockaroma Festival tahun ini mengajak para pencinta musik untuk bebas berekspresi sambil menikmati aksi panggung band-band favorit. Rockaroma Festival 2024 kini mengajak band pop punk asal Amerika Serikat yang tengah naik daun, Real Friends.

"Real Friends merupakan salah satu unit pop punk 2010-an yang punya semangat sama dengan Rockaroma, serta memiliki ciri khas dan aksi panggungnya selalu seru buat ditonton. Jadi aksi Real Friends di Rockaroma Festival 2024 wajib ditonton," kata Boy, perwakilan 86 Production, saat ditemui di kawasan Kemang, Jumat (13/12/2024).

Selain menghadirkan Real Friends, Rockaroma Festival 2024 juga diramaikan oleh deretan band lokal papan atas seperti Superman Is Dead, DeadSquad, Dongker, Stand Here Alone, 510, dan banyak lagi.

Band DeadSquad hingga 510 siap memberi kejutan spesial bagi penggemar yang hadir.

"Kami belum lama ini merilis lagu Perangai Nadir, nantinya lagu itu bakal dibawakan. Kami juga menyiapkan kejutan dan kolaborator untuk Rockaroma Festival 2024," ucap Vicky, vokalis DeadSquad.

Selain itu, Rockaroma tahun ini juga sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini lantaran Rockaroma akan membuka panggung bagi band submission sebagai bentuk komitmen untuk mendukung perkembangan skena musik Indonesia.

Band-band terpilih akan turut menghidupkan semangat loud and free di panggung Kick Stage Rockaroma Festival 2024.

"Di Rockaroma Festival kali ini, kita memang siapin ada satu stage khusus untuk mewakili teman-teman yang memang sedang struggling menuju ke besar. Kita wakili di situ, di stage yang nanti kita sebut kick stage," jelas Boy.

Rockaroma Festival akan digelar di kawasan Gambir Expo, Jakarta pada 21 Desember 2024. Tiket Rockaroma Festival 2024 masih tersedia dan dibanderol seharga Rp150.000 dan dapat dibeli di Loket.com.