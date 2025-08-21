Dibintangi Lutesha hingga Chicoo Kurniawan, Hantu Kresek Rest Area Tayang 2 Oktober 2025

ERA.id - Mahakarya Pictues secara resmi mempersembahkan film horor pertamanya, Rest Area. Film horor dengan hantu kresek ini dibintangi oleh Lutesha hingga Chicco Kurniawan.

Rest Area berkisah tentang lima orang crazy rich yang terjebak di sebuah rest area terpencil dalam perjalanan malam mereka. Tempat yang seharusnya jadi singgahan, berubah jadi mimpi buruk Ketika sosok hantu yang kepalanya terbungkus kantong plastik kresek dan dilakban (Hantu Kresek) muncul menuntut balas atas dosa masa lalu.

Satu per satu mulai kehilangan kendali, diteror tanpa henti di setiap sudut gelap. Rahasia kelam yang mereka sembunyikan perlahan terungkap. Hantu Kresek hadir sebagai ikon baru horor Indonesia. Wajahnya yang terbungkus plastik hitam menjadi simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur.

Sutradara film Rest Area, Aditya Testarossa, mengatakan ide dari hantu kresek ini muncul saat dia sedang mencoba menanam tanaman. Saat itu ia menemukan kantong kresek dari sebuah depatemen store yang sudah tutup 10 tahun lalu.

"Nah jadi kresek itu kan secara simbolis walaupun dikubur lama someday dia akan kembali lagi. Nah kira-kira dengan sosok hantu kresek ini dia merepresentasikan itu walaupun udah dikubur ketika suatu saat mereka harus back untuk defense mereka akan bisa," kata Aditya saat konferensi pers di Matropole, Rabu (20/8/2025).

Selain menyuguhkan kisah balas dendam, Rest Area juga menghadirkan jumpscare yang berbeda. Filim ini membangun atmosfer mencekam dengan simbol tentang kerakusan, ketidakadilan, dan dosa yang tak pernah benar-benar hilang.

Bukan hanya dimainkan oleh Lutesha dan Chicco Kurniawan saja, film ini juga turut dibintangi oleh Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Haydar Salizh, dan Alfrian Arisandy. REST AREA akan segera tayang di bioskop. Mulai 2 Oktober 2025.