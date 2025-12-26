Cemburu Buta, Tukang Parkir Ngamuk Kibaskan Golok di Kedai Bakso

ERA.id - Seorang pegawai di kedai bakso di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam. Polisi menyebut motif penganiayaan ini didasari atas rasa cemburu.

Kapolsek Ciparay Iptu Ilmansyah mengatakan bahwa pelaku berinisial NP (27) yang merupakan juru parkir di kedai tersebut diduga nekat melakukan penganiayaan karena cemburu dengan rekan kerja pacarnya yang merupakan pegawai di sebuah kedai bakso.

"Pelaku sendiri berhasil kami amankan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku melakukan penganiayaan diduga karena motif cemburu terhadap rekan pacarnya," ujar Ilmansyah, di Bandung, Jumat (26/12/2025) dikutip Antara.

Dia menjelaskan kronologi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu (24/12) malam di Kedai Bakso Klenger, Kampung Garduh, Jalan Raya Pacet–Ciparay, Kabupaten Bandung.

Pihakkepolisian berhasil menangkap pelaku di rumah persembunyiannya yang masih berada di wilayah Kecamatan Ciparay pada Kamis (25/12) sore.

"Pelaku diamankan di rumah persembunyiannya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, tepatnya di Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay," ujarnya.

Adapun kondisi korban dilaporkan tidak mengalami luka serius dalam peristiwa tersebut karena aksi pelaku berhasil dilerai oleh seorang wanita yang diketahui merupakan pacar pelaku.

Sementara itu, tindak lanjut penanganan perkara tersebut saat ini dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Ciparay guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Penyelidikan lebih lanjut saat ini dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Ciparay. Kami juga saat ini sedang mencari barang bukti berupa golok yang digunakan pelaku saat kejadian," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, dan mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada pihak kepolisian.