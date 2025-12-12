Main Dua Karakter Berbeda, Shaloom Razade Akui Banyak Tekanan

ERA.id - Shaloom Razade mendapat tantangan baru dengan memerankan dua karakter berbeda sekaligus dalam film Malam 3 Yasinan. Shaloom mengaku sempat ragu menerima tawaran tersebut.

Keraguan itu diakui Shaloom lantaran ia belum pernah sama sekali memainkan dua karakter sekaligus di satu film. Ia pun banyak didampingi dengan pelatih akting demi menghidupkan karakter yang dimainkan.

"Jujur awalnya ragu, enggak pede karena untuk membangun satu karakter aja itu udah sulit sekali dan butuh banyak pengorbanan juga. Plus satu. Jadinya preparasinya panjang, ada coach juga, tiga acting coach," ungkap Shaloom saat menghadiri Press Conference film Malam 3 Yasinan di Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Shaloom juga memberikan gambaran dari dua karakter yang ia perankan dengan sifat yang sangat jauh berbeda. Perbedaan itu pun sangat menyulitkan dirinya.

"Sarah dan Samira adalah dua karakter yang sangat bertolak belakang. Samira itu rebel, pokoknya yang sangat bold. Sedangkan Sarah itu gemulai, lovely. Dan mereka punya skill berbeda, jadinya selagi aku build karakter, aku juga harus membangun skill, which is Sarah pemain biola, ada latihan biola. Dan kalau Samira, motor kopling gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Shaloom mengaku dua karakter yang dia mainkan ini membawa tekanan tersendiri baginya. Ia takut tidak bisa memberikan penampilan maksimal kepada para penonton yang akan menikmati karyanya.

"Dari awal tuh bukan pressure karena orang lain, tapi pressure dari diri sendiri. Lebih ke bisa enggak dan apalagi meranin dua karakter yang sangat kompleks. Lebih ke challenge ke diri sendiri sih, lebih ke beban ke diri sendiri sih. Gimana caranya bisa menghidupkan dua karakter ini dan dipercaya sama penonton bahwa ini tuh dua karakter yang berbeda karena harus ada perbedaannya," tuturnya.

Film Malam 3 Yasinan dijadwalkan tayang pada 8 Januari 2026.