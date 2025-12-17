Soroti Bencana Sumatera, Ikang Fawzi: Derita Mereka, Derita Saya Juga

ERA.id - Musisi legendaris, Ahmad Zulfikar Fawzi atau yang dikenal Ikang Fawzi, menegaskan peran penting musisi dalam kegiatan kemanusiaan lewat konser amal 100 Musisi Heal Sumatera.

Dalam sesi press conference di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025), Ikang menjelaskan keterlibatan para musisi dalam acara ini bukan soal popularitas, melainkan bentuk kepedulian sebagai sesama manusia..

"Yang jelas kan kita sama-sama manusia ya. Dan kita bisa seperti sekarang ini juga karena penghargaan dari sesama manusia," ujarnya.

Ikang menyebut hubungan antara musisi dan pendengarnya bukan sekadar relasi penggemar dan idola. Baginya, relasi itu lebih setara dan saling membutuhkan.

"Aku sih enggak nganggep itu penggemar. Kita sama-sama butuh. Sama-sama terhibur, sama-sama senang," katanya.

Menurut Ikang, dengan posisi yang dimiliki musisi, sudah seharusnya bakat dan kemampuan digunakan untuk hal yang lebih besar. Ia bahkan mempertanyakan nilai kemanusiaan jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk membantu sesama.

"Kalau kita punya bakat, punya kemampuan, tapi enggak dipakai buat kebaikan, kayaknya kemanusiaannya perlu diragukan," ucapnya tegas.

Ikang juga menilai bahwa musisi memiliki kekuatan untuk menggerakkan solidaritas lewat musik. Bahkan, ia tak keberatan jika kegiatan seperti ini dilakukan terus-menerus demi mengumpulkan bantuan sebanyak mungkin.

Baginya, empati menjadi kunci utama dalam keterlibatan ini. Ikang mengingatkan bahwa musibah bisa menimpa siapa saja.

"Apa yang terjadi sama saudara-saudara kita, itu bisa terjadi sama kita juga. Derita mereka ya derita saya juga," tuturnya.

Keterlibatan keluarga Ikang pun menjadi bukti kepeduliannya. Ia mengungkap bahwa anaknya bahkan terjun langsung membantu di lapangan.

“Anak saya bolak-balik ke sana terus, sekarang malah enggak pernah di rumah,” ujarnya.

Melalui kegiatan kemanusiaan ini, Ikang berharap semangat gotong royong terus terjaga. Ia ingin musik tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi cara untuk saling menguatkan di tengah situasi sulit.