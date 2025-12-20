Reuni dengan Stefan William di Melindungimu Selamanya, Marshanda Ngaku Sempat Keget, Kenapa?

ERA.id - Marshanda dan Stefan William reuni di serial terbaru WeTV, Melindungimu Selamanya. Marshanda mengaku proyek kedua ini banyak menemukan perbedaan dari Stefan William.

Serial Garapan SL23 ini kembali mempertemukan Marshanda dan Stefan William dalam satu proyek. Marshanda mengungkap tidak memiliki kendala sulit dalam membangun chemistry dengan Stefan William.

"Ini judul kita yang kedua aku sama Stefan. Dengan pernahnya kita satu judul bareng sebelum ini membuat kalau menurutku sih membuat lebih cair ya suasananya, lebih gampang untuk membangun chemistry," ujar Marshanda saat ditemui di Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Ibu satu anak ini kemudian menjelaskan bahwa di serial Melindungimu Selamanya ia banyak adegan bersama Stefan William. Hal ini pun yang juga membuat Marshanda tidak canggung untuk membangun chemistry.

Namun di sisi lain, Marshanda mengaku sempat terkejut dengan Stefan yang mendadak berubah menjadi sering melucu. Ia sempat tidak mengenali Stefan yang biasanya dikenal dingin dan pendiam.

"Di judul ini beneran dia kayak tiba-tiba pas reading tuh nggak keluar sama sekali kekocakannya dia. Pas shooting tuh kayak suka celetuk-celetuk lucu-lucu gitu yang aku kayak, 'Hah? Stefan kok jadi gini ya sekarang? Apa yang terjadi dengan hidupnya kali ini?' gitu," pungkasnya.

Diketahui Marshanda dan Stefan William sempat terlibat di serial WeTV berjudul Jangan Salahkan Aku Selingkuh.