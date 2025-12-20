Jajal Genre Komedi di Melindungimu Selamanya, Stefan William Akui Ketagihan

ERA.id - Stefan William mengaku ketagihan bermain film atau drama dengan genre komedi usai membintangi serial Melindungimu Selamanya. Stefan bahkan rela belajar komedi agar aktingnya maksimal.

Berperan sebagai Galang dalam serial terbaru WeTV, Melindungimu Selamanya, Stefan William keluar dari zona nyaman dalam berakting. Stefan tidak lagi menjadi karakter dingin dan punya adegan vulgar di karyanya kali ini.

"Jadi di sini tuh enggak ada adegan kayak gitu (vulgar) kalau Galangnya. Iya enggak ada adegan gitulah, komedi aja," kata Stefan saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Peran komedi ini, kata Stefan, menjadi warna baru di perjalanan kariernya. Stefan mengaku sempat grogi lantaran tidak terbiasa memainkan peran komedi.

"Tantangannya ya itu, karena maksudnya aku belum pernah scene seperti yang tadi kalian tonton. Jadi rada grogi di awal, rada deg-degan," ungkapnya.

Namun demikian, Stefan merasa tantangan dan kesulitan itu bisa ia lalui dengan mudah. Apalagi Stefan dan pemain lainnya didampingi dengan pelatih akting hingga banyak dibantu dengan pemain lainnya.

"Memang sudah dikoreografi dari awal dan aku tahu kalau kita ngikutin skrip dan juga arahan intimacy coach-nya, ya habis itu lancar-lancar saja," ungkapnya.

Di sisi lain, Stefan yang digambarkan memiliki teman gemar melucu ini juga kesulitan saat harus menimpali lelucon selama syuting. Ia pun menyiasati dengan tidak terlalu ceplas-ceplos saat menimpali lelucon lawan mainnya.

"Jadi aku cari komedinya yang enggak terlalu ceplas-ceplos, tapi ya dilihat sama penonton ya oke luculah, tapi enggak terlalu joking. Yang penting bisa ketawa,”katanya.

Lebih lanjut, Stefan mengaku ketagihan bermain di genre komedi yang bisa mengasah kemampuannya.

“Ketagihan sih. Ketawa mulu tiap hari jadi kayak lebih happy aja,” pungkasnya.

Melindungimu Selamanya bisa disaksikan di WeTV.