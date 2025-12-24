Syuting Dusun Mayit, Randy Martin Rela Gendong Ersya Aurelia hingga Cedera Tulang Belikat

ERA.id - Randy Martin mengaku sempat mengalami cedera pada bagian belikat selama syuting film Dusun Mayit. Cedera itu dialami Randy lantaran ia terlalu memforsir tenaganya selama syuting.

Diceritakan Randy, cedera itu mulai terasa di pertengahan syuting bersama Ersya Aurelia. Randy sempat menduga cedera itu menyerang bagian tulang belakang lantaran rasa sakit yang luar biasa.

"Ada satu momen ketika syuting sudah ya...50 persen something, ternyata memang ada keluhan di punggung. Saya pikir tulang belakang, ternyata belikat," ujar Randy saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Namun setelah menjalani pemeriksaan, kekasih Lyodra Ginting itu ternyata mengalami cedera pada bagian belikat. Hal ini terjadi karena Randy terlalu banyak mengambil adegan menggendong Ersya Aurelia.

"Memang ada muscle soreness ya istilahnya. Mungkin dia tidak sobek, tapi overused," jelasnya.

Cedera itu pun memaksa Randy untuk menghentikan syuting sementara waktu. Ia pun harus menjalani terapi yang didatangkan langsung ke lokasi syuting oleh tim produksi.

"Saya mau enggak mau agak break dulu waktu itu, enggak gendong-gendong dulu. Baru akhirnya ada scene gendong dan pakai body double," imbuhnya.

Film Dusun Mayit juga turut dibintangi oleh Amanda Manopo, Ersya Aurelia, Fahad Haydra, dan Randy Martin. Dusun Mayit akan tayang mulai 31 Desember 2025.