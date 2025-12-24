Cerita Ersya Aurelia Belajar Freedive Demi Film Dusun Mayit, Akui Sempat Panik

ERA.id - Ersya Aurelia mengungkap kesulitan sekaligus tantangan terbesar selama syuting film Dusun Mayit. Ersya mengaku kelelahan secara fisik karena harus naik turun gunung hingga cedera.

Pemeran Nita di Dusun Mayit ini mengungkap pengalaman naik gunung baru pertama kali dia lakukan. Ia pun harus menyiapkan fisik yang kuat dan belajar freedive.

"Tantangan fisik, aku mungkin lebih ke belajar freedive ya. Jadi di sini tuh ada adegan underwater di mana aku harus menyelam ke kedalaman 3 meter. Kita tuh syutingnya di kolam dalamnya 3 meter dan aku harus di dasar 3 meter itu," ujar Ersya saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Lalu, kata Ersya, proses belajar freedive itu dilakukan sehari sebelum syuting dilakukan. Ia pun merasa tidak ada persiapan yang cukup matang untuk mengambil adegan tersebut.

"Tapi ya untungnya dengan ketenangan batin yang harus dengan singkat dikumpulkan gitu ya, akhirnya kelar juga gitu sih," tutur Ersya.

Meski sudah belajar untuk freedive sebelum syuting, Ersya tidak memungkiri bahwa dirinya sempat panik saat pengambilan gambar. Rasa panik itu muncul terlebih Ersya belum pernah melakukan freedive sebelumnya.

"Belum pernah sama sekali (freedive). Makanya panik banget, apalagi di hari-H dan cuma dengan latihan sekali, itu lumayan, lumayan banget sih," katanya.

Saat ditanyani lebih sulit syuting di gunung atau freedive, Ersya blak-blakan keduanya memiliki tingkat kesulitan yang sama. Dua adegan itu menguras emosi, fisik sekaligus mental Ersya.

"Dua-duanya. Pokoknya di sini banyak banget sih adegan menantang buat aku karena pertama kali juga aku harus memerankan karakter yang kesurupan juga," pungkasnya.

Dusun Mayit tayang mulai 31 Desember 2025.