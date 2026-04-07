Aib Soal Utang hingga Nafkah Dibongkar Mantan Istri, Okin Ajak Rachel Vennya Bertemu Tatap Muka

ERA.id - Niko Al Hakim alias Okin melalui kuasa hukumnya, Axl Mattew Situmorang, mengaku akan bertemu secara langsung dengan Rachel Vennya guna membahas polemik yang terjadi belakangan ini. Pertemuan itu akan dilakukan demi menjaga mental dan psikologis kedua anak mereka, Xabiru dan Chava.

Melalui pernyataan tertulis di Threads, Axl mengatakan saat ini pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Rachel Vennya maupun kuasa hukumnya, Sangun Ragahdo mengenai polemik yang terjadi. Dari hasil komunikasi tersebut, Rachel dan Okin sepakat untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam proses penyesuaian jadwal untuk mengadakan pertemuan sesegera mungkin guna membahas penyelesaian yang paling baik bagi semua pihak,” ujar Axl sebagimana dikutip ERA, Selasa (7/4/2026).

Axl menekankan permasalahan yang terjadi antara Okin dan Rachel merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Ia pun menganjurkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain terutama publik yang kerap menyebarkan spekulasi tidak berdasar.

“Perlu kami tegaskan bahwa dinamika yang terjadi saat ini sejatinya merupakan ranah privat yang seyogianya tidak menjadi konsumsi atau perdebatan di ruang publik. Sebagai kuasa hukum Saudara Niko Al Hakim, fokus utama saya adalah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan bermartabat terlebih dahulu,” tegasnya.

Di sisi lain, Axl juga menegaskan adu argumen yang disampaikan melalui media publik tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ia pun memilih untuk mengambil langkah penyelesaian yang nyata dengan Rachel Vennya, yang juga ibu dari kedua anak Okin.

Selain itu, adu argumen dan pemberitaan yang tidak berdasar yang muncul juga bisa memberi dampak negatif bagi psikologis kedua anak Okin dan Rachel, yaitu Xabiru dan Chava.

“Membiarkan hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara tertutup ini terus bergulir di media dengan narasi yang belum tentu benar adanya akan membawa dampak yang sangat tidak baik bagi tumbuh kembang mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, kuasa hukum Okin meminta publik untuk tidak menyebar spekulasi yang tidak berdasar atas permasalahan yang terjadi. Pemberitaan yang tidak berdasar itu disebutnya bisa mencederai itikad baik antara Okin dan Rachel yang sedang terbangun.

“Kami mengimbau agar publik dapat menahan diri menyebarkan opini-opini negatif, spekulasi liar, maupun berita-berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya (hoaks) yang justru berpotensi besar mencederai iktikad baik kedua belah pihak yang sedang terbangun,” katanya.

Diketahui polemik antara Rachel Vennya dan Okin bermula saat personel OKAAY itu secara tiba-tiba menjual rumah yang berada di Kemang, Jakarta Selatan, tanpa memberi tahu Rachel. Padahal saat itu, adik-adik dan keluarga Rachel lainnya sedang berada di rumah yang didatangi oleh orang-orang tidak dikenal.

Okin sempat membantah bahwa kedatangan orang-orang yang melakukan pengukuran tanah tersebut tidak diketahui Rachel. Okin meyakini bahwa Rachel sudah diberi informasi mengenai situasi tersebut.

Namun berdasarkan fakta yang disampaikan oleh kuasa hukum Rachel, Sangun Ragahdo, Okin justru melakukan berbagai kelalaian tentang tanggung jawab kepada kedua anaknya. Dikatakan Ragahdo, kediaman tersebut sudah menjadi hak Rachel dan kedua anaknya lantaran Okin tidak mampu memberi nafkah Rp50 juta setiap bulannya.

Bukan hanya itu saja, Okin juga disebut kerap meminjam uang kepada Rachel dengan alasan untuk membayar cicilan rumah. Tetapi kenyataannya, uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Okin kepada pihak bank.

Hingga kini polemik yang terjadi antara mantan pasangan ini masih terus bergulir.