Buat Perempuan Muslim Terlihat Elegan untuk Idul Fitri 2023, Benang Jarum dalam Sentuhan Warna Berkelas

ERA.id - Mempersiapkan busana Idul Fitri 2023, lini busana Benang Jarum menampilkan 32 koleksi busananya di busananya di parade mode yang diinisiasi Ivan Gunawan, Garis Poetih 2023. Kali ini, ia menampilkan koleksinya dengan mengusung tema The Momentous Elegance.

The Momentous Elegance merupakan koleksi eksklusif dari Benang Jarum untuk momentum Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri 2023. Kali ini, Benang Jarum fokus mempersiapkan busana untuk Muslim untuk perayaan Lebaran nanti.

"Indonesia biasanya belanja (busana untuk) Idul Fitri itu 3 bulan sebelum (perayaan). Ini kita bisa memamerkan, jual dan launching busana untuk Ramadhan," jelas Co-Founder Benang Jarum Couture, Allysa Hawadi Soeleman saat ditemui di Ciputra Artpreneur, Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (16/2/2023).

Allysa dan Ivan Gunawan (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Jadi, koleksi tahun ini temanya The Momentous Elegance yang memperlihatkan busana elegan. Koleksi yang dikeluaroan eksklusif khusus Garis Poetih," tambahnya.

Lewat koleksi ini, Benang Jarum ingin memberikan busana yang elegan dan mewah untuk menyambut Idul Fitri 2023. Busana yang ditampilkan sangat spesial untuk para perempuan Muslim.

The Momentous Elegance hadir dalam berbagai macam busana, seperti embroidered shirt, statement outer, hingga embellished dress. Beberapa busana ini menggunakan bahan khas Benang Jarum, yakni embroidery lace dan tulle yang menjadikan koleksi ini terlihat menawan dan elegan.

Koleksi Benang Jarum (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Ada pun penambahan aksen timeless, seperti puff sleeves yang membuat busana terlihat feminim dan anggun. Untuk bagian warna, The Momentous Elegance menggunakan warna berkelas, seperti ivory, champagne, blush dan hitam.

Koleksi Benang Jarum (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"The Momentous Elegance very elegan, seperti aku pakai ini. Sebenernya kita perhatikan, Lebaran pake baju itu-itu aja. Ada warna nyeleneh kayak ivory, champagne, blush. Costumer bisa pakai baju idul fitri untuk mix and match. Kita ada 32 looks, 16 model," imbuhnya.

Koleksi Benang Jarum (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Sebagai salah satu brand fashion asal Indonesia, Benang Jarum merasa bangga menjadi salah satu bagian dari Garis Poetih 2023. Tak hanya menampilkan kreativitas, Benang Jarum berharap dapat memajukan industri mode Indonesia lebih luas, hingga mancanegara.