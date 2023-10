ERA.id - Mengusung tema “Limitless Beauty”, Nada Puspita, Benang Jarum Couture, dan ARTKEA Stripes x IKYK hadir dalam gagasan eksplorasi kecantikan yang tak terbatas dan terus berkelanjutan. Dalam peragaan bertema Limitles Beauty, Benang Jarum Couture, Nada Puspita, dan Artkea Stripes x IKYK akan mengungkapkan tirai kecantikan dalam dunia mode. Setiap perancang akan menyajikan interpretasi unik mereka tentang kecantikan melalui karya busana yang menginspirasi.

Allyssa Hawadi sebagai Co-Founder dari Benang Jarum Couture menjelaskan, pihaknya memahami betul bahwa fashion dan beauty adalah dua elemen yang saling melengkapi. Oleh karena itu, keterlibatannya di Jakarta Fashion Week 2024 bersama Buttonscarves Beauty adalah suatu komitmen untuk menampilkan konsep limitless beauty melalui mode.

"Sama halnya seperti Buttonscarves Beauty, kami ingin memenuhi kebutuhan setiap wanita yang ingin tampil cantik dan elegan serta membuktikan bahwa kecantikan tidak memiliki batasan," saat ditemui Era.id saat press conference belum lama ini di Jakarta.

Buttonscarves Beauty sendiri, dengan inovasi mereka dalam produk kecantikan, akan menjadi mitra yang ideal untuk menunjang penampilan para perancang dalam Jakarta Fashion Week 2024.

Benang Jarum Couture, Nada Puspita, dan Artkea Stripes x IKYK Eksplorasi Kecantikan Tanpa Batas yang Berpadu dalam Karya Busana (Dok. JFW)

BENANG JARUM COUTURE

Koleksi Sovereign of Elegance dari Benang Jarum Couture mendefinisikan kemewahan

modern dalam dunia mode. Hadir dengan sentuhan beads, desain yang cantik dan elegan, cuttingan dengan siluet yang anggun, koleksi ini menciptakan sebuah harmoni klasik dan mewah. Warna-warna yang dihadirkan adalah klasik dan timeless bernuansa putih. Koleksi juga hadir dengan sentuhan romantis yang terpancar melaluli aksen seperti puff sleeves dengan bordir floral yang menambahkan nuansa manis. Bahan yang digunakan ialah lace, jacquard, dan mix fabric, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk mereka yang menginginkan gaya yang mewah, modern, dan tetap relevan dari tahun ke tahun.

NADA PUSPITA

Nada Puspita dengan bangga mempersembahkan 'Le Jardin of Fantasy' untuk Jakarta Fashion Week 2024, sebuah koleksi yang akan membawa imajinasi Anda ke dunia fantasi yang terinspirasi oleh taman-taman indah di Paris. Koleksi ini menggabungkan keanggunan bunga carnation dengan elemen geometris kontemporer yang menciptakan pesona tak tertandingi, penuh dengan keajaiban serta keindahan. Motif yang memukau dalam Le Jardin of Fantasy juga semakin diperkuat oleh sentuhan warna pop, seperti vermillion, ruby, dan aquamarine dalam berbagai looks, seperti statement dress, outerwear, skirt, dan scarf. Perpaduan motif, warna, dan desain yang unik tersebut menjadikan 'Le Jardin of Fantasy' sebagai gambaran

sempurna dari taman impian, di mana fantasi menjadi kenyataan.

ARTKEA Stripes x IKYK

ARTKEA Stripes dan IKYK mengangkat koleksi baru yang terinspirasi dari

perjalanan dua brand di industri fashion Indonesia. Koleksi ini menggambarkan kedewasaan dan pertumbuhan kreativitas dengan tetap mempertahankan unsur keceriaan dan orisinalitas dalam desain. Perjalanan pendewasaan dan pertumbuhan direpresentasikan melalui identitas bentuk garis lurus atau motif yang berdiri tegak, melambangkan landasan yang kokoh dan kesinambungan yang tidak terputus, semuanya dalam konsep kolaborasi.