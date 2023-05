10 Tahun di Indonesia, Uniqlo Luncurkan Koleksi Terbaru Kolaborasi dengan Gojek, Indomie, dan Tolak Angin

ERA.id - Gojek, Indomie, dan Tolak Angin telah menjadi brand paling populer di Indonesia. Popularitas tiga merek ternama tersebut menarik perusahaan ritel global asal Jepang, UNIQLO yang telah10 tahun hadir di Indonesia.

Di momen 10 tahun ini, UNIQLO juga bersamaan meluncurkan koleksi UNIQLO T-Shirt atau UT edisi terbatas yang berkontribusi untuk membuat kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik, melalui produk dengan bahan dan layanan berkualitas terbaik.

Tidak hanya dengan Gojek, Indomie, dan Tolak Angin, UNIQLO rupanya terinspirasi dari karakter Disney favorit Mickey Mouse, yang memiliki pose ikoniknya yang dikenali dan disukai lintasgenerasi. Hadir dengan desain-desain lokal yang spesial dan unik, Mickey Mouse mengenakan pakaian tradisional Bali dan Madura untuk merepresentasikan budaya Indonesia yang membawa kebahagiaan lebih dekat kepada para fans dan pelanggan setianya di Indonesia.

“Selama 10 tahun, kami tidak hanya menyediakan kebutuhan pakaian yang

nyaman dan berkualitas melalui rangkaian koleksi LifeWear, namun telah menjadi

bagian dari gaya hidup masyarakat dan kami masih hadir saat ini tentunya berkat

dukungan dari pelanggan setia kami di seluruh Indonesia," ujar Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia dalam acara konferensi pers UNIQLO 10th Anniversary : Here’s To Many More.

Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia (kedua dari kiri) bersama Ringgo Agus Rahman (kanan), Sabai Dieter (kedua dari kanan), Iwan Fals (ketiga dari kanan), Daniel Mananta (ketiga dari kiri) dan Indra Herlambang (kiri) (Dok. Era.id/Vessy)

Sejalan dengan pesan yang ingin kami sampaikan yakni Here’s To Many More, perjalanan UNIQLO tentunya tidak akan hanya sampai di sini saja. Kami akan terus berkomitmen untuk lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat dari sisi teknologi, koleksi yang lebih lengkap, bahan yang lebih berkualitas dan lebih nyaman, akses yang lebih banyak dan mudah bagi semua orang untuk bisa menikmati koleksi LifeWear kami serta kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang.

Koleksi kolaborasi Uniqolo x Indomie (Dok. Era.id/Vessy)

"Selamat menikmati persembahan dari kami di momen 10 tahun ini sebagai apresiasi kami untuk Anda semua," tambahnya.

Mengusung filosofi LifeWear, UNIQLO menciptakan pakaian yang diciptakan untuk

membuat hidup semua orang lebih baik – yang mengambil pendekatan untuk tidak

hanya menekankan pada kualitas, desain, dan harga, tetapi juga memenuhi definisi pakaian yang baik dari sudut pandang lingkungan, orang, dan masyarakat.