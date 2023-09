Gandeng Desainer Ternama Clare Waight Keller, Kolaborasi UNIQLO : C Bawa Sentuhan Sophistication for Everyday

ERA.id - Desain pakaian ready to wear yang fungsional dengan potongan timeless memang menciptakan kesan chic dan elegan saat dipakai. Atas pertimbangan itu, perusahaan ritel global asal Jepang, UNIQLO segera meluncurkan koleksi UNIQLO: C yang merupakan kolaborasi perdananya dengan desainer ternama asal Inggris, Clare Waight Keller bertema “Sophistication for Everyday”.

Untuk koleksi pertamanya bersama UNIQLO, Clare Waight Keller membawa keanggunan yang berkelas ke dalam produk sehari-hari LifeWear yang berkualitas tinggi dengan menangkap energi dan keanggunan wanita modern yang senantiasa bergerak. Koleksinya pun mudah dipadu padan dengan koleksi LifeWear lainnya karena mempunyai pilihan warna yang soft dan cocok dipakai di semua occasion untuk mendukung penampilan di semua aktivitas.

Koleksi UNIQLO : C menggabungkan teknik terkini dengan desain elegan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman ekstensif Clare Waight Keller, sehingga memberikan kenyamanan dan fungsionalitas yang dapat mendukung dan melengkapi kehidupan semua orang, sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari khususnya bagi masyarakat Indonesia yang aktif dan dinamis di berbagai cuaca.

“Sejak tahun 2005/2006, UNIQLO memang sudah banyak melakukan kolaborasi dengan banyak desainer ternama di dunia seperti +J, INES de la Fressange hingga MARNI. Dan di tahun ini, kami sangat antusias untuk memperkenalkan UNIQLO : C, sebuah kolaborasi terbaru UNIQLO dengan salah satu desainer ternama yang sudah malang melintang di beberapa brand mewah terkenal di industri fesyen dunia, Clare Waight Keller. UNIQLO : C akan menjadi salah satu kolaborasi yang spesial untuk para pelanggan setia UNIQLO dengan membawa sentuhan Sophistication for Everyday melalui deretan koleksi pakaian wanita esensial yang dilengkapi sentuhan desain elegan khas Clare. Nikmati koleksi kolaborasi UNIQLO : C untuk tampil lebih berkelas serta tetap nyaman sepanjang hari,” ujar Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia.

Koleksi UNIQLO : C (Dok. Era.id/Vessy)

Nama UNIQLO : C sendiri dipilih untuk mewakili berbagai elemen dalam koleksi ini yang terinspirasi dari huruf C: Curiosity (keingintahuan), Conversation (percakapan), City (kota), Clarity (kejelasan), Connection (koneksi), dan Creativity (kreativitas), dan juga nama sang desainer, Clare.

Desain huruf "C" dalam bentuk bulatan oval diciptakan untuk mencerminkan perpaduan antara nuansa kelembutan dan kesederhanaan dalam koleksi ini. Logo ini juga mengekspresikan ketangguhan dan kehangatan dari kepribadian Clare Waight Keller. Penggunaan tanda titik dua [ : ] yang menghubungkan UNIQLO dengan Waight Keller merepresentasikan dua kubus pada logo UNIQLO untuk menguatkan keterkaitan dengan Clare.

Koleksi yang menggabungkan dua konsep yang berbeda, yakni Clare Waight Keller dengan high fashion-nya dan UNIQLO dengan LifeWear ini telah banyak dinantikan oleh para pecinta fesyen.

Koleksi terdiri dari luaran (Outwear). Mantel atau blazer menjadi item luaran yang menjadi daftar teratas membuat penampilan Anda lebih elegan dan classy. UNIQLO : C menawarkan beberapa koleksi luaran yang stylish, diantaranya Mantel Trench, Mantel Wrap Double Face, Mantel Oversized Warm Padded, Mantel Fleece, Jaket Blouson Warm Padded, Jaket Oversized Wol, Jaket Light Down, Jaket Corduroy dan Jaket Brushed Jersey.

Blouse dan Knitwear. UNIQLO : C menghadirkan koleksi atasan yang fungsional dan dapat dipakai di waktu yang lama dengan bahan premium yang lembut, diantaranya Blouse Volume Lengan Panjang, Blouse Motif Lengan Panjang, Sweater Premium Lambswool Ritsleting ½, Sweater Rajut Kerah Tinggi Lengan Panjang, Cardigan Flare Rajut Kerah V, Sweater Pendek Kasmir Kabel Kerah Bulat, Kardigan Pendek Kasmir Kerah Bulat dan Sweater Pendek Kasmir Kerah Bulat Tanpa Lengan.

Gaun. Gaun biasanya dipilih para wanita yang ingin tampil lebih anggun dan feminin. Di antara deretan koleksi UNIQLO : C terdapat beberapa jenis gaun yang paling nyaman dengan potongan yang simple dan lebar untuk memudahkan segala aktivitas, seperti Gaun Rajut Boat Neck Lengan Panjang, Gaun Wrap Lengan Panjang, Gaun Wrap Motif, Gaun Lipit Sifon, Gaun Lipit Sifon Motif dan Gaun Motif Lengan Balon.

Bawahan. Bagi wanita modern yang memiliki mobilitas tinggi, bawahan dengan siluet yang lebih lebar menjadi pilihan untuk mendukung padatnya aktivitas dengan nyaman, diantaranya Rok Lipit Blok Warna, Rok Lipit Sifon, Rok Mini Premium Lambswool, Celana Lebar Kurduroi dan Celana Crop Brushed Jersey.

Aksesoris dan sepatu. Lengkapi gaya sophisticated Anda dengan menambah berbagai aksesoris dan sepatu dari UNIQLO : C yang dapat menunjang penampilan, seperti Topi Wol Adjustable, Topi Faux Shearling Adjustable, Tas Bahu Bulat Kulit Sintetis dan Syal Katun Sutra serta Sepatu Casual Comfeel Touch Clare Waight Keller, sepatu sol tebal yang semakin menambah gaya dan kepercayaan diri Anda karena memiliki berbagai fitur dan keunggulan.

Menyambut peluncuran koleksi kolaborasi perdana UNIQLO : C ini tidak hanya dirayakan di Indonesia saja, tetapi juga diadakan di Tokyo, Jepang di hari yang sama. Tidak hanya itu, untuk koleksi UNIQLO : C, UNIQLO juga berkolaborasi dengan Halle Bailey, penyanyi dan aktris internasional yang baru-baru ini ramai diperbincangkan atas peran utamanya di film The Little Mermaid sebagai muse secara global. Di Indonesia sendiri, UNIQLO juga berkolaborasi dengan model dan fashion enthusiast Indonesia yang sering bekerja sama dengan high fashion brand baik lokal maupun internasional, Alyssa Daguise, yang ikut berpartisipasi pada peluncuran koleksi UNIQLO : C di Jepang.