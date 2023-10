Melalui Perjalanan Panjang, Koleksi Alfa TUMI dalam Essentially Beautiful

ERA.id - Traveling dan gaya hidup merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Produk-produk gaya hidup menjadi penyempurna perjalanan yang memberi kesan tersendiri.

Merek perjalanan dan gaya hidup internasional TUMI merayakan koleksi produk Alpha kesayangannya melalui perpanjangan kampanye Essentially Beautiful pada Musim Gugur 2023. Kampanye ini menampilkan detail produk yang dirancang dengan sangat

cermat dan teliti dalam koleksi Alpha X dan Alpha Hybrid, yang menonjolkan desain unik dengan lebih dari 600 paten dan desain TUMI yang telah terdaftar di seluruh dunia, serta menunjukkan cara kerja mereka dalam menciptakan tas yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kinerja yang menawan.

Seri terbaru dari kampanye Essentially Beautiful ini menegaskan kembali DNA milik merek TUMI. Dengan membawa pesona baru pada salah satu koleksi mereka yang paling terkenal dan terpopuler ini, TUMI menonjolkan inovasi produk, bahan, dan desain yang telah dipatenkan. "Kami terus mendorong dan mengembangkan diri dan koleksi kami ke depan, menciptakan produk berkinerja tinggi yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi kebutuhan pelanggan kami," kata Victor Sanz, Direktur Kreatif TUMI.

"Koleksi Alpha X tidak hanya menjadi bukti dedikasi kami yang tak tergoyahkan terhadap presisi dan detail, tetapi juga menjadi contoh pencarian kami yang tak kenal lelah akan kualitas yang tahan lama dan awet, menambah koleksi utama kami

Alpha yang dapat diandalkan oleh para pelancong."

(L to R): Alpha X Expandable Organizer Laptop Brief in Meteor Grey, Alpha X Slim Backpack in Meteor Grey and Alpha X Slim Solutions Brief Pack® in Meteor Grey

Diluncurkan pada Musim Gugur tahun ini dan dirancang untuk melampaui semua 40 uji ketahanan TUMI, Alpha X adalah koleksi softside terkuatnya hingga saat ini, dibuat dengan PX6, kain yang sangat tahan lama dengan kombinasi unik antara kekuatan tinggi dan stabilitas termal. Koper ini juga dilengkapi dengan sentuhan akhir yang lebih kuat dengan kombinasi eksterior sisi keras dan lembut serta material gunmetal.

Koleksi Alpha Hybrid terbaru dari merek ini memiliki pegangan X-Brace 45®, sistem teleskop aluminium kelas pesawat yang dibuat untuk menghadapi setiap putaran, belokan, dan jalanan, serta roda ganda mudah yang dibuat untuk dapat melalui perjalanan dengan mulus.

Menggabungkan tampilan khas Alpha dan FXT Ballistic Nylon dengan lapisan polikarbonat untuk koleksi yang lebih ringan dan sangat tahan lama, desain hardside yang unggul dari Alpha Hybrid, dan penyesuaian softside yang inovatif dibuat untuk perjalanan bisnis yang tangguh dan menciptakan pengalaman yang sangat ringan.