Ketika Kesehatan, Keindahan, dan Kecantikan Berpadu dalam Estetika Gaya Wanita Modern

ERA.id - Kesehatan, keindahan, dan kecantikan dapat berpadu untuk menciptakan karya menawan. Itu terlihat dalam peluncuran Dew It Face Sun Mist yang berkolaborasi Khusus Golden Hour Collection dari PAULINA KATARINA.

Untuk merayakan kolaborasi antara merek inovatif Dew It dan PAULINA KATARINA. Dew It akan memperkenalkan inovasi kolagen SPF terbarunya, Dew It On The Go - Face Sun Mist, yang menampilkan tiga varian untuk berbagai kebutuhan kulit.

CEO Rachel Lakhiani menekankan formula bebas alkohol, dan aplikator ultra-mist. PAULINA KATARINA memperkenalkan koleksi unik yang terinspirasi oleh estetika warna-warni tampilan Dew It Face Sun Mist.

Dew It Face Sun Mist, Khusus Golden Hour Collection dari PAULINA KATARINA (Dok. Isimewa)

"Kami sangat senang bisa memamerkan kolaborasi kami dengan Dew It, menggabungkan mode dan perawatan diri dengan cara yang selaras dengan gaya wanita modern," ungkap dua bersaudara Surya Paulina dan Ratna Katarina dari pulau Dewata, Bali.

Ia juga menambahkan, fusi mode dan perawatan kulit ini bertujuan memberdayakan wanita modern dan bergaya yang menghargai kesehatan dan kecantikan.