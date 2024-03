Levi's Gandeng DJ Pemenang Grammy untuk Berani Ekspresikan Diri

ERA.id - Levi's, jenama fesyen ikonik yang dikenal dengan denim orisinil kini tengah gencar mengkampanyekan pentingnya mengekspresikan diri dari generasi ke generasi.

Produsen denim yang berusia 150 tahun itu, kini menggagas open casting #LevisOpenCall yang membuka kesempatan bagi para dancers atau penari di seluruh dunia untuk menjadi bagian dari film eksklusif dari produser dan DJ Pemenang Grammy Awards, Kaytranada.

Kampanye Live in Levi’s 2024 dibuka dengan campaign film yang memperlihatkan energi dan kegembiraan dari dance sebagai medium untuk mengekspresikan diri secara optimistik.

Koleksi terbaru dari Levi’s yang termasuk dari atasan, jeans, dan lainnya juga diperlihatkan dalam film terbaru berjudul The Floor Is Yours.

Terdapat sebuah dance dapat memberikan dampak positif sebagai bentuk bagi kita untuk bertindak.

Disutradarai oleh Omar Jones dengan koreografi oleh Sherrie Silver, film ini menggambarkan sekelompok kawanan yang terjebak di dalam dunia yang konvensional dan kosong, hingga ada satu orang yang berani untuk bergerak dan memeriahkan suasana.

Hal ini memicu adegan dance memukau yang diiringi oleh lagu yang belum dirilis oleh Kaytranada bersama Channel Tres, menandai teaser pertama dari lagu baru mereka yang akan dirilis dalam waktu dekat tahun ini.

Melalui kampanye itu, Levi’s memanggil semua penari dari berbagai latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing, karena castingnya terbuka untuk siapa pun yang aktif untuk bergerak.

Proyek ini pun seolah menyambut setiap orang dari berbagai sudut dunia, merangkul seluruh komunitas, dan merayakan semua orang yang berani untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing.

Levi’s 2024 bermaksud untuk mendukung orang-orang yang melakukan hal positif dengan caranya sendiri dan berusaha mendorong budaya untuk melangkah maju.

"Kami ingin menggunakan kampanye ini untuk menginspirasi orang-orang dan dancers di seluruh dunia untuk mengambil peran dalam dunia," kata Kenny Mitchell, Chief Marketing Officer pada Levi Strauss & Co. dalam keterangan persnya.

Sebagai pertimbangan untuk masuk ke dalam exclusive film terbaru dari Kaytranada, para dancers didorong untuk mengikuti audisi dengan cara memposting tarian mereka sesuai dengan koreografi tertentu menggunakan tagar #LevisOpenCall ke Instagram, dan menggunakan musik dari postingan koreografer, Sherrie Silver.

Namun, para dancers juga dapat mengirimkan video koreografi mereka melalui portal online yang menjelaskan logistik seputar #LevisOpenCall.

Hal ini termasuk persyaratan usia 18+ dan perjanjian untuk submit video. Dari sana, dancers ini akan dipilih oleh Sherrie dan tim yang terlibat di dalam pembuatan exclusive film nantinya.

Dancers yang terpilih akan dibiayai dan diundang oleh Levi’s untuk menari dalam exclusive film dari Kaytranada yang akan rilis nantinya.