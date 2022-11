Cetak Sejarah Grammy Awards, Beyonce Jadi Artis Wanita Terbanyak Masuk Nominasi

ERA.id - Penyanyi Beyonce membuat sejarah baru untuk Grammy Awards 2023. Ia secara resmi menjadi artis dengan nominasi terbanyak dalam sejarah Grammy.



Recording Academy resmi mengumumkan deretan nominasi untuk penghargaan Grammy tahunan ke-65, Selasa (15/11/2022) waktu setempat. Beyonce tercatat sebagai musisi yang mendominasi Grammy Awards dengan sembilan nominasi.



Dalam sejarah Grammy, wanita yang akrab disapa Bey itu telah mengumpulkan 28 kemenangan sepanjang kariernya sampai saat ini. Dia juga tercatat memegang rekor sebagai nominasi Record of the Year terbanyak, dengan delapan nominasi termasuk tahun ini untuk "Break My Soul".



Jika Beyonce memenangkan tiga dari sembilan nominasinya pada upacara penghargaan yang akan datang pada bulan Februari, dia akan menyamai rekor kemenangan Grammy terbanyak sepanjang masa. Namun bila dia menang empat penghargaan, rekor itu akan menjadi miliknya.



Selain Record dan Song of the Year untuk "Break My Soul," Bey juga mendapatkan nominasi untuk Album of the Year lewat mahakaryanya tahun 2022, Renaissance, Best R&B Performance untuk "Virgo's Groove," Best Traditional R&B Performance untuk "Plastic Off the Sofa," Best R&B Song untuk "Cuff It," dan Best Song Written for Visual Media untuk karyanya, "Be Alive" dari film King Richard.



Tahun ini juga menandai nominasi pertama wanita 41 tahun itu dalam kategori Best Dance/Electronic Recording dan Best Dance/Electronic Music Album untuk "Break My Soul" dan Renaissance.



Di bawah Beyonce, Kendrick Lamar tercatat masuk untuk delapan nominasi Grammy Awards 2023 disusul oleh Adele dan Brandi Carlile dengan tujuh nominasi. Kemudian Harry Styles, Future, Mary J. Blige, DJ Khaled, dan Randy Merrill mendapat enam nominasi. Sementara Taylor Swift tahun ini hanya mendapat empat nominasi, disusul BTS dengan dua nominasi Grammy Awards 2022.



Penghargaan Grammy tahunan ke-65 sendiri akan berlangsung pada Minggu (5/2/2023) pukul 20:00 waktu setempat dan akan disiarkan dan streming langsung di CBS dan Paramount+.