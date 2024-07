250 Desainer Siap Ramaikan JMFW 2025, Busana Modest Sustainable Jadi Sorotan

ERA.id - Jakarta Modest Fashion Week (JMFW 2025) siap digelar pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di ICE BSD, Tangerang.

Di gelaran ini, busana modest sustainable menjadi sorotan utamanya dan setidaknya, sekitar 250 desainer turut berpartisipasi baik dalam exhibition hingga penampil di runway JMFW 2025.

Sejumlah jenama yang sudah dikonfirmasi akan tampil di antaranya Chante Ivan Gunawan, Jenna and Kaia, Muda Official, Zaskia Mecca, dan Calla the Label.

Ali Charisma, selaku Advisory Board of Indonesian Fashion Chamber (IFC) mengatakan, salah satu alasan konsep sustainable dijadikan highlight-nya bertujuan agar busana lokal semakin mendunia.

"Pasar dunia itu menuntut koleksi fashion yang sustainable. Maka dari itu, kami selaku penyelenggara mengimbau seluruh stakeholder atau desainer untuk mengusung konsep sustainable pada koleksinya," kata Ali Charisma di Launching JMFW 2025, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut, konsep sustainable modest fashion yang menjadi sorotan utama itu bukan hanya koleksi yang ramah lingkungan, tetapi bagaimana suatu karya fashion dari desainer lokal itu mampu memiliki kualitas yang mumpuni dengan kurasi yang cukup ketat untuk tahun ini.

"Kami berharap desainer yang tampil di JMFW 2025 nanti, khususnya desainer muda benar-benar memiliki kualitas yang baik, sehingga wajah modest fashion Indonesia dikenal akan kualitasnya," tambah Ali.

Bersamaan dengan agenda ini, Ali mengatakan, akan banyak datang para buyer (pembeli) dari luar negeri lantaran JMFW 2025 digelar bersamaan dengan Trade Expo Indonesia 2024.

"Dengan peningkatan kualitas produk hingga konsep sustainable yang tengah digandrungi, kami berharap ajang ini bisa membuka kesempatan lebih luas ke pangsa pasar internasional," ucap Ali.