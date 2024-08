9 Jenama Lokal Tampilkan Parade Wastra Nusantara dalam Balutan Modest Fashion di MUFFEST+ 2024

ERA.id - Gelaran Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ 2024 Road to IN2MF resmi digelar oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersinergi dengan Bank Indonesia dan Gemalindo Kreasi Indonesia pada tanggal 8-11 Agustus 2024 di Istora Senayan Jakarta.

MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF menghadirkan rangkaian acara pameran dagang dan fashion show lebih dari 175 brand untuk memasarkan keunggulan produk modest fashion dan gaya hidup halal Indonesia.

Di hari pertamanya, opening ceremony MUFFEST+ 2024 berlangsung meriah. Berdasarkan pantauan ERA.ID, acara pembukaan ini dimeriahkan oleh penampilan 9 jenama lokal yang digandeng kantor perwakilan Bank Indonesia dari berbagai daerah.

Salah satunya terlihat di momen pembukaan yang menyuguhkan perpaduan antara wastra Nusantara dan modest fashion yang lebih kekinian.

Sejumlah jenama yang tampil di antaranya KaLLoLo by ARIE RICH, SANET, Elly Virgo, Charlie Bravo, Salsabilaocaa, KAYO by Fey Kayo, SAMSUGA, Adis Karim by Rumah Songket Adis dan Dekranasda Banjarbaru berkolaborasi dengan VIVIZUBEDI.

Penampilan VIVIZUBEDI di opening MUFFEST+ 2024 (Dok. IFC)

National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC), Lenny Agustin mengatakan, ia bersyukur ajang untuk modest fashion di Tanah Air ini kembali digelar. Dia berharap setiap jenama MUFFEST 2024 bisa tampil go international.

"Kami selalu mengajak teman-teman punya produk dan visi-misi yang sejalan dengan cita-cita untuk go international. Sebab, saya yakin kita (jenama lokal) punya potensi untuk menjadi pusat modest fashion dunia," ujar Lenny Agustin usai konferensi persnya di Istora Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Konferensi pers MUFFEST+ 2024 (ERA.id / Dinno)

Dengan mengusung tema “Flying to The Global Market”, MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF memberikan pengalaman berbelanja dengan semangat travel in style menuju panggung dunia.

Tema tersebut dimaknai pula sebagai kesiapan modest fashion Indonesia menjadi trendsetter di pasar internasional dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat modest fashion dunia.

Istora Senayan Jakarta yang menjadi tempat penyelenggaraan MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF ditampilkan dengan ambience atau suasana bandara udara sehingga menawarkan pengalaman yang berbeda kepada pengunjung ketika berbelanja di pameran dan menonton peragaan busana.

Kolaborasi kreativitas sektor fesyen dan musik turut menjadi sorotan MUFFEST+ tahun ini, seperti fashion show yang diiringi dengan penampilan musisi muda sebagai bintang tamu yaitu Voice of Baceprot dan HIVI.

Bukan hanya exhibition dan fashion show, MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF menghadirkan kegiatan inspiratif lainnya seperti talkshow seputar modest fashion dan gaya hidup halal dan seminar Fashion Trend Forecasting yang ditujukan untuk mahasiswa mode, desainer, UMKM sektor fesyen, pelaku industri tekstil dan fesyen, bahkan khalayak umum penikmat fesyen.

Gelaran MUFFEST+ konsisten menghadirkan keragaman gaya modest fashion mulai dari street wear, urban dan kontemporer style, evening wear, hingga syar’i dengan mengaplikasikan konsep sustainable atau keberlanjutan.

Selain itu, ada pula pameran dagang tahun ini menyediakan mulai dari produk tekstil hingga busana modest siap pakai dan pelengkapnya seperti hijab, aksesori, tas, alas kaki, hingga produk kecantikan dan kosmetik.

"Kami ingin event semacam ini semakin berkembang luas dan besar di Indonesia. Itulah kenapa konsep dan setiap karya yang ditampilkan pun lebih kekinian karena memang menyasar pangsa pasar anak-anak muda," pungkas Lenny.