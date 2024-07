Heboh AI Fashion Show, Modelnya Ada Biden, Putin, Trump hingga Elon Musk

ERA.id - Unggahan terbaru Elon Musk berhasil menjadi perbincangan publik.CEO Tesla ini membagikan video buatan AI di akun X pribadinya. Video buatan AI itu memperlihatkan model berupa animasi tokoh masyarakat yang tengah melakukan fashion show.

Mulai dari Elon Musk, Presiden AS Joe Biden, Mantan Presiden AS Donald Trump, Barack Obama, CEO Meta Mark Zuckerberg, Presiden Rusia Vladimir Putin ,Presiden Cina Xi Jinping, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Perdana Menteri Narendra Modi, Wakil Presiden AS Kamala Harris, Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi, Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Bill Gates, Jeff Bezos, dan Paus Fransiskus.

Video tersebut menampilkan masing-masing pemimpin mengenakan pakaian unik saat berjalan dan seolah-olah catwalk dalam dunia digital. Dalam unggahan yang membagikan video tersebut, Musk berkata, 'Waktu yang tepat untuk peragaan busana AI', seperti dilansir dari laman Times Now.

Video itu dibuat menggunakan teknik animasi AI yang menampilkan sudut pandang satir terhadap peristiwa politik, menghadirkan skenario imajinatif dan dilebih-lebihkan. Video itu dibuat bukan karena representasi, melainkan hanya hiburan semata. Rilisnya video ini sebagai dorongan kemajuan teknis AI dan dampak potensial pada media serta persepsi publik.

X (Elonmusk)

Dalam video AI itu, Perdana Menteri Narendra Modi mengenakan ansambel warna-warni yang cerah. Pakaiannya berupa mantel panjang tambal sulam dengan berbagai pola dan simbol geometris, memadukan elemen desain tradisional dan modern.

PM Modi juga mengenakan kacamata hitam, menambah sentuhan gaya dan kontemporer pada penampilannya.

Video AI tersebut juga menampilkan Presiden Rusia Putin dengan pakaian Louis Vuitton. Sementara Biden terlihat di kursi roda dan mengenakan kacamata hitam.

Elon Musk sendiri tampil dengan kostum Tesla dan X yang futuristik dan mirip superhero. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjalan mengenakan hoodie panjang longgar dan kalung emas tebal.

Penampilan penting lainnya dalam peragaan busana AI termasuk CEO Apple Tim Cook yang mengenakan iPad di lehernya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dengan gaun.

Paus Fransiskus yang mengenakan mantel puffer putih dengan ikat pinggang emas. Sementara itu, mantan Ketua DPR Nancy Pelosi dengan gaun Supreme yang cerah. Lalu, mantan Presiden AS Barack Obama dalam berbagai penampilan. termasuk kostum Goku, kostum bola basket, dan berbagai pakaian yang terinspirasi dari prajurit.

Video tersebut juga memperlihatkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengenakan pakaian berwarna merah cerah dengan motif boneka beruang berwarna-warni yang lucu, termasuk tas tangan yang serasi.diakhiri dengan Bill Gates yang memakai tuksedo sembari membawa papan berisi tampilan Microsoft yang error blue screen.

Video itu dibanjiri reaksi dari publik. Tak sedikit, netizen kebingungan. Namun, mereka juga memuji video AI tersebut karena dianggap kreatif dan imajinatif. Unggahan Elon Musk juga kini menjadi viral di media sosial.