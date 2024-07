MUFFEST+ 2024 Siap Menjadi Landasan Pacu Modest Fashion Indonesia ke Pasar Global

ERA.id - Perhelatan modest fashion tahunan, Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ siap digelar untuk ke-sembilan kalinya pada tanggal 8-11 Agustus 2024 di Istora Senayan Jakarta.

Tahun ini, Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersinergi dengan Gemalindo Kreasi Indonesia yang mengusung tema “Flying to the Global Market” yang bertujuan untuk mempromosikan fesyen modest Indonesia sebagai trendsetter di pasar lokal, nasional, maupun internasional, dan Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia.

Dengan mengedepankan inovasi bisnis, teknologi, dan trend fesyen, MUFFEST+ telah menjadi lokomotif penggerak perkembangan industri fesyen modest serta perwujudan dari cita-cita Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia, dan etalase kemajuan serta keberagaman fesyen Indonesia.

"Kami bersama jenama fesyen modest di Tanah Air yang bertumbuh menjadi luar biasa sampai ke internasional. Seiring bertambahnya usia, MUFFEST+ dituntut mampu membuat hype supaya industri fesyen modest menjadi lebih lebar lagi seperti merambah ke segmen yang lebih muda,” papar Lenny Agustin, National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC).

MUFFEST+ kembali menggaungkan konsep sustainable yang telah dilakukan sejak tahun 2020. Tidak hanya pada produk jadi, melainkan juga pada proses hulu ke hilir yang mendukung terciptanya produk-produk fesyen modest yang berstandar internasional.

Sehingga karya-karya terbaik brand dan desainer modest Indonesia tak hanya memiliki keindahan secara estetika, berinovasi dan berdaya jual tinggi, tapi juga memiliki nilai tanggung jawab terhadap planet serta masyarakat dunia secara berkelanjutan.

“Tahun ini dihadirkan dengan sentuhan baru yang lebih fresh dan muda, mulai dari tempat penyelengaraan di Istora Senayan Jakarta yang menjadi pusat kumpul gen Z dan milenial."

"Kemudian fashion show yang disinergikan dengan perfoma musisi muda seperti HIVI! dan Voice of Baceprot. Sesuai tema yang diusung yaitu Flying to the Global Market, MUFFEST+ memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung melalui penataan ambience seperti berada di bandara,” jelas Irvan Mahidin, CEO PT. Gemalindo Kreasi Indonesia.

Di kesempatan ini, bagam gaya busana modest mulai dari street wear, evening wear, urban, kontemporer, hingga syar’i dari 175 brand dalam peragaan busana dan pameran dagang. Selain itu, diramaikan pula oleh kegiatan seperti seminar Fashion Trend Forecasting, talkshow, workshop, dan business matching.

Pameran dagang atau eksibisi tahun ini bakal menyuguhkan koleksi fesyen modest, hijab, alas kaki, tas, tekstil, perhiasan, aksesoris, kosmetik, dan produk kecantikan.

Kegiatan Kick-off MUFFEST+ 2024

Momen Kick-off MUFFEST+ 2024 bertujuan lebih memperkenalkan dan menggaungkan tentang MUFFEST+ 2024, menghadirkan sesi chit-chat bersama sejumlah narasumber, yaitu seperti Ita Rulina, Kepala Grup Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah – Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia; Hikmah Rizka, VP Islamic Ecosystem Bank Syariah Indonesia; Reviana Surya, Head of Corporate Communication PT. Asia Pasific Rayon.

Kemudian ada Wahidah Oktavia, Senior Public Relations Wardah Beauty; Dian Desiana, Managing Director Bali Coffee Club; Lenny Agustin, National Chair Indonesian Fashion Chamber; Lisa Fitria, Marketing Director MUFFEST+ 2024; Irvan Mahidin, CEO PT. Gemalindo Kreasi Indonesia; dan para desainer dan brand yang diwakili oleh Khanaan Shamlan, Rosie Rahmadi, dan Hannie Hananto.

Ada pula trunk show dari perwakilan desainer dan jenama yang akan berpartisipasi dalam MUFFEST+ 2024, yaitu Lisa Fitria, KAYO by Fey Kayo, BT Batik Trusmi, Level Up, Inara Rusli, SHI by Shireen Sungkar, Monika Jufry, Nada Puspita, Pelangi Asmara, Kursien Karzai, Althafunissa, Hannie Hananto, Sofie, Kami., Zaskia Sungkar, Rosie Rahmadi, Irmasari Joedawinata, Khanaan, Ayu Dyah Andari, Rya Baraba, dan Ivan Gunawan Prive.

Melanjutkan pencanangannya tahun lalu, MUFFEST+ juga sebagai salah satu kegiatan Road to IN2MF 2024 akan kembali menampilkan koleksi karya anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia dan UMKM binaan Bank Indonesia sebagai perwakilan partisipan dari event IN2MF 2024 mendatang. IN2MF dan program IKRA merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem modest fashion secara end to end khususnya dalam mendorong akses pasar dan memperkuat kapasitas pelaku usaha serta akses terhadap pembiayaan. (ADV)