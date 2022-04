Tips Memilih Berlian Asli dengan Harga Terjangkau, Sertifikasi SNI

ERA.id - Memiliki perhiasan berlian merupakan impian dari semua orang. Bagi yang baru ingin mulai mengoleksinya, perhiasan berlian dengan kualitas terjamin namun harganya tetap terjangkau bisa menjadi pilihan.

Mengamati adanya kebutuhan tersebut, The Palace Jeweler meluncurkan koleksi MOELA, yaitu perhiasan berlian asli yang juga merupakan berlian paling murah dengan harga yang sangat terjangkau.

General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa, mengatakan, dulu, banyak orang memiliki persepsi bahwa berlian itu mahal, berlian itu tidak ada yang murah, berlian tidak ada yang terjangkau, atau jika ada berlian murah, kualitas berliannya pasti rendah. Sekarang, di era afforadble luxury, perhiasan berlian bisa menjadi milik semua orang.

"The Palace menjawab keresahan dan kebutuhan tersebut melalui koleksi perhiasan berlian. Keseluruhan koleksi MOELA The Palace mengangkat konsep simplicity. Konsep ini sesuai untuk pencinta perhiasan yang menyukai design sederhana namun stylish, mudah dipadupadankan dengan beragam outfit dan tentu terjamin kualitasnya," ujar Jelita dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

Ia menambahkan, koleksi perhiasan berlian MOELA memiliki varian lengkap, terjangkau, dan terjamin karena memiliki kadar emas yang tepat dengan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berlian asli (Dok.The Palace Jeweler)

Untuk mendapatkan berlian yang berkualitas dan terjamin, berikut tips memilih berlian asli.

1. Terlengkap

Cari retail gerai perhiasan yang mengusung konsep “one-stop shopping destination”, The Palace Jeweler menyediakan ragam koleksi perhiasan terlengkap. Kelengkapan perhiasan dimulai dari pilihan koleksi perhiasan berlian, dengan ragam kualitas, di mana pada umumnya masyarakat hanya disajikan satu kualitas padaberlian (fashion), yaitu kualitas warna/color grade F dan kualitas karakteristik/clarity VVS. Namun, pelanggan The Palace Jeweler akan mendapatkan pilihan ragam kualitas berlian (fashion) dengan kualitas:

Color F – Clarity VVS

Color F – Clarity VS

Color H – Clarity VS

2. Terjangkau

Dengan adanya ragam kualitas berlian yang dimiliki, hal ini memungkinkan bagi The Palace Jeweler untuk bisa menyediakan perhiasan berlian dengan harga sesuai kebutuhan pelanggan. Beberapa di antaranya, yakni koleksi The Palace Red, rangkaian koleksi perhiasan berlian yang ditawarkan mulai harga Rp3 juta ke atas, di 2021 The Palace meluncurkan MOELA, rangkaian koleksi perhiasan berlian terbaru dengan harga di bawahRp 3 juta rupiah, dan terdapat koleksi khusus dengan harga hanya Rp 999 ribu, berupa liontin berlian asli dengan kualitas grade berlian Color: H dan Clarity: VS.

Dan di 2022, The Palace kembali menghadirkan berlian dengan harga dari rangkaian koleksi Moela, liontin berlian dengan harga mulaidari Rp 888 ribu.

3. Terjamin

PT Central Mega Kencana yang menaungi The Palace Jeweler, menjadi manufaktur pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi SNI 13-3487-2005 atas ketepatan kadar emas pada setiap perhiasan emas dan berlian yang diproduksi. Koleksi perhiasan MOELA memiliki kualitas berlian dengan Grade Color:H (masuk dalam kuadran grading warna: near colorless) dan Grade Karakteristik atau Clarity:VS (Very Slightly) yang dipadukan dengan kadar emas 18K/75% dan bersertifikasi SNI untuk memastikan ketepatan kadar emas pada perhiasannya.

Tag: aksesori berlian berlian asli tips memilih berlian asli