Bergaya Bak Gadis Batak, 5 Pose Seksi Luna Maya dalam Balutan Kain Ulos yang Dibanjiri Pujian

ERA.id - Luna Maya dikenal sebagai presenter, aktris, hingga model. Maka tak heran, jika mendapati mantan kekasih Ariel NOAH yang kerap kali melakukan sesi pemotretan. Sudah menjadi hal biasa bagi Luna Maya untuk berpenampilan menawan.



Bintang film Suzzana: Buried Alive terlihat mempesona dalam balutan kain ulos bernuansa merah dan hitam. Pancaran seksinya makin terpancar saat dirinya memakai kain ulos tradisional Batak. Dilansir dari Instagram pribadinya, berikut 5 pose seksi Luna Maya dalam balutan kain ulos.

1. Kain ulos

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Luna Maya terlihat menawan dengan kain ulos yang disandang di bagian bahunya dengan dalaman kemben hitam. Kain ini memperlihatkan bagian dada dari mantan kekasih Reino Barack yang terlihat mulus dan ramping. Luna Maya melengkapi penampilannya dengan pernak-pernik emas seperti kalung dan gelang.

2. Dipadankan fashion stylist ternama

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Rupanya, penampilannya ini dipadankan berkat tangan ajaib salah satu fashion stylist ternama Indonesia, Doley Tobing. Bertajuk 'Princess of BATAK', pemotretannya menuai pujian dari netizen.

3. Disanggul dan makeup

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Rambut perempuan berusia 37 tahun ini disanggul rapih oleh Hair Stylist Yes Hadjo. Tak lupa, Luna Maya melengkapi penampilannya dengan riasan kepala untuk mempercantik dirinya. Wajahnya makin bersinar dengan make up bold look dan lipstik warna merah gelap yang memberikan kesan elegan.

4. Dibanjiri pujian

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Penampilan Luna Maya dibanjiri pujian dari netizen. Mereka memuji Luna Maya yang terlihat cantik saat memakai balutan kain ulos Batak.



"MasyaAllah cantikkkk bangettt," tulis akun @tetehae*****



