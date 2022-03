Berhasil Bikin Pacar Brondong Sabda Ahessa Kepincut, Pose Wulan Guritno Dalam Balutan Gaun Putih Transparan

ERA.id - Wulan Guritno kembali jadi sorotan netizen. Hal ini karena dirinya memiliki kedekatan dengan pacar brondongnya yang merupakan seorang model, Sabda Ahessa. Walau belum go publik, Sabda Ahessa disebut-sebut kekasih baru dari ibunda Shalom Razade.



Tak heran jika Sabda Ahessa jatuh cinta dengan Wulan Guritno. Diusianya memasuki kepala empat, Wulan Guritno terlihat tak menua seperti ABG.



Lewat Instagram-nya, bintang film Jakarta vs Everybody ini kerap memamerkan foto-foto seksinya. Berikut pose Wulan Guritno dalam balutan gaun putih transparan.

1. Balutan gaun putih transparan

Wulan Guritno (Foto: Instagram/@wulanguritno)

Kecantikan dan keseksian Wulan Guritno memang tak ada matinya. Diusianya yang sudah menua, mantan istri Adilla Dimitri ini masih tetap menawan. Terlihat, ia begitu seksi dengan balutan gaun putih transparan.

2. Pamer body ramping

Wulan Guritno (Foto: Instagram/@wulanguritno)

Ibu tiga anak ini memamerkan body ramping dalam balutan gaun putih transparan. Tubuhnya yang langsing didapatkan karena Wulan Guritno menjaga pola asupan makan dan kerap berolahraga.

3. Menjalani hidup sehat

Wulan Guritno (Foto: Instagram/@wulanguritno)

Wulan Guritno selalu berhasil mencuri perhatian karena tubuhnya tetap seksi dan cantik bak anak kuliahan. Hal paling utama bagi Wulan Guritno adalah betapa pentingnya perawatan diri dan olahraga untuk menjaga kesehatan serta kecantikan.

4. Dibanjiri pujian

Wulan Guritno (Foto: Instagram/@wulanguritno)

Unggahan itu dibanjiri pujian dari rekan sesama selebriti. Mereka justru memuji penampilan Wulan Guritno yang ter;ihat tetap cantik bak ABG.



