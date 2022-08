6 Rekomendasi Tayangan Pilihan untuk Ditonton Sepanjang September 2022

ERA.id - September ceria sudah tiba! Apa yang dapat lebih membuat bulan ini lebih ceria selain dengan judul-judul baru yang akan tayang dan sudah dinanti-nanti lho.

Berikut rekomendasi tayangan seru sepanjang September dirangkum dari rilis Viu.

1. Variety Show: Young Actor’s Retreat

Ini adalah acara variety show yang diambil di luar ruangan dan melibatkan aktor dan aktris ternama Korea. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwa ini adalah ajang berkumpul a la bootcamp bagi para aktor Korea. Di acara ini, para cast berkumpul, melakukan permainan yang seru, serta mengenal lebih satu sama lain.

Variety Show: Young Actor’s Retreat (Dok. Viu)

Para pemainnya? Dari drama Korea yang terkenal “Love in the Moonlight,” ada Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jung Jinyoung, Chae Soo Bin, dan Kwak Dong Yeon. Selain itu, akan ada juga Park Seo Joon, Ahn Bo Hyun, Kwon Nara, Ryu Kyung Soo, Lee Joo Young, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop, Ji Hye Won, dan Kim Bo Yoon juga akan berpartisipasi dalam variety show ini. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan keikutsertaan Ji Chang Wook, yang saat ini, drama terbarunya “If You Wish Upon Me” sedang tayang sebagai Viu Original.

2. The Law Cafe

Ini dia, salah satu yang ditunggu-tunggu! Kim Yu Ri adalah bintang Kontes Kecantikan yang kemudian menjadi pengacara. Dia dulu bekerja di firma hukum besar tapi lalu ditinggalkan untuk membuka kedai kopi bernama Law Cafe, yang berlokasi di gedung yang dimiliki oleh Jung Ho, teman sekelasnya semasa SMA.

Jung Ho adalah pengusaha pemula yang cerdas dan pernah menjadi jaksa dengan karir yang menjanjikan. Serial Viu Original ini adalah ajang reuni antara Lee Seung Gi dan Lee Se Young setelah sebelumnya tampil bareng di A Korean Odyssey. The Law Cafe adalah comeback-nya Lee Seung Gi setelah sebelumnya sangat sukses memerankan Jung Ba Reum di serial drama yang sangat terkenal, Mouse. The Law Cafe diadaptasi dari sebuah web-novel berjudul “Love According to Law” yang ditulis oleh No Seung Ah.

3. The Empire

The Empire mengungkap skandal seks paling kotor dari para aristokrat papan atas yang bergerak di bidang hukum. Orang-orang ini mengenakan jubah bergengsi dan bersumpah untuk berjuang keadilan tetapi pada kenyataannya, mereka serakah akan kekayaan dan kekuasaan. Ketika sesosok mayat ditemukan di kampus sekolah hukum, kehidupan pribadi mereka terancam terungkap.

The Empire (Dok. Viu)



Akankah mereka dapat melindungi kehormatan mereka? Viu Original The Empire dibintangi oleh Kim Sun Ah yang merupakan aktris papan atas yang membintangi berbagai drama Korea terkenal termasuk My Lovely Sam Soon dan City Hall.

4. My Perfect Roommate

Sebagai bagian dari Proyek Program Lansia Hidup Sendiri yang digagas pemerintah, Nenek Geum Boon yang selalu hidup sendiri mendapatkan teman sekamar baru, Ji Woong, yang merupakan pekerja paruh waktu profesional. Keduanya belajar untuk beradaptasi satu sama lain dan mengatasi perbedaan mereka untuk membentuk jenis keluarga baru.

Serial drama ini dibintangi oleh Choi Woo Sung, yang terkenal akan perannya sebagai Lee Dan di My Roommate Is a Gumiho dan juga Na Moon Hee, seorang aktris veteran yang telah memenangkan penghargaan Aktris Terbaik dalam tiga acara penghargaan bergengsi: Penghargaan Seni Baeksang ke-54, Penghargaan Blue Dragon ke-38 dan Penghargaan Grand Bell ke-55 untuk perannya dalam I Can Speak (2017) — suatu prestasi yang belum ada tandingannya.

5. Toxic

Jung Tae Hun adalah kepala dokter pusat trauma di rumah sakit. Putranya pingsan karena penyakit paru-paru dan istrinya Han Gil Ju meninggal mendadak karena penyakit yang sama. Tae Hun mencoba menemukan hubungan yang sama antara penyakit mereka dan mengetahui bahwa selama beberapa tahun, banyak orang telah mengunjungi rumah sakit dan mengeluhkan gejala yang sama.

Toxic (Dok. Viu)

Kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah mereka semua menggunakan desinfektan pelembab udara. Sementara itu, saudara perempuan Gil Ju, Han Young Ju, bekerja sebagai jaksa dan melakukan penyelidikan kasus itu bersama Tae Hun. Saat kantornya menghentikannya untuk menyelidiki kasus, Young Ju berhenti dari pekerjaannya dan mulai bekerja sebagai pengacara sambil terus menyelidiki kasus itu.

Saat mereka mengunjungi korban dan mengumpulkan bukti, mereka mengungkap rahasia penyakit paru-paru akut. Serial ini dibintangi oleh Kim Sang Kyung, Seo Young Hee, Lee Sun Bin, Yoon Gyung Ho. Sedikit fakta menarik, cerita ini adalah berdasarkan kejadian nyata dari desinfektan pelembab udara, yang terjual sekitar 10 juta botol dari tahun 1995 hingga 2011. Hal ini adalah bencana kimia terburuk dalam sejarah Korea dengan lebih dari 1 juta korban.

Nah, itulah rekmnasi tayangan yang bisa kamu tonton sepanjang September ini. Selamat menonton!