Bocar di D23 Expo 2022, Berikut Serial dan Film yang Bakal Tayang Akhir Tahun hingga 2023 dari Lucasfilm

ERA.id - Pameran D23 Expo 2022 resmi digelar oleh Disney di Anaheim Covention Center, Anaheim, California, Amerika, waktu setempat, Jumat (10/9/2022) waktu setempat. Dalam gelaran itu, Lucasfilm yang merupakan rumah produksi dari franchise Star Wars dan Indiana Jones membagikan bocoran serial dan film yang akan tayang jelang akhir tahun hingga 2023.

Nah, Ada apa saja ya? Dirangkum dari situs resmi Starwars, terdapat bocoran 7 serial dan 1 film yang akan tayang dalam produksi dari Lucasfilm. Berikut di antaranya.

1. Andor

Serial Andor. (Twitter/@SiPalingStrWars)

Serial ini latar waktunya sebelum kejadian di film Rogue One: A Star Wars Story. Dilansir dari Disney, Cassian Andor merupakan pilot sekaligus mata-mata sebagai pemeran utama dalam serial Andor.

Serial ini menampilkan kisah pemberontakan terhadap Empire, dan keterlibatan masyarakat dan berbagai planet dalam pemberontakan tersebut. Di era yang penuh dengan bahaya, kecurangan, dan tipu daya, Cassian Andor akan memulai perjalanan yang ditakdirkan akan mengubah dirinya menjadi pahlawan pemberontak. Akan tayang 21 September 2022.

2. Willow

Serial Willow (Twitter/@DisneyPlusMY)

Merupakan Serial fantasi periode epik dengan sensibilitas modern yang berlatar di negeri yang mempesona dengan keindahan yang menakjubkan, Willow menampilkan pemeran internasional yang beragam dengan Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy, dan Michelle Rejwan sebagai produser eksekutif. Akan tayang tanggal 30 November.

3. Star Wars: Tales of the Jedi



Serial Star Wars: Tales Of The Jedi. (Twitter/@starwarsstuff)

Menceritakan kisah para jedi dari serial Star Wars; The Clone Wars. Dalam trailer, kita melihat sekilas Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Count Dooku, Qui-Gon Jinn, Yoda, Mace Windu, dan lainnya. Akan tayang tanggal 26 Oktober.

4. Ashoka

Ashoka tano. (Twitter/@TMB_Tweets)

Ashoka sendiri adalah jedi yang pernah muncul dalam serial The Mandalorian dan Star Wars: The Clone Wars. Serial ini adalah spin off dari The Mandalorian dan latar belakangnya setelah film Star Wars: Return Of The Jedi. Akan tayang di tahun depan 2023

5. The Mandalorian Season 3

Serial The Mandolarian Season 3. (Twitter/@SiPalingStrWars)

Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai cerita dari The Mandalorian Season 3. Terdapat Pedro Pascal sebagai The Mandolarian, Grogu, Giancarlo Esposito sebagai Moff Gideon yang pasti serial ini akan tayang di tahun depan, 2023.

6. Indiana Jones 5

Film Indiana Jones. (Twitter/The Marvel_news)

Film Indiana Jones 5 akan tayang tanggal 30 Juni, 2023. Masih diperankan oleh Harrison Ford.