Gara-gara Main di Serial Andor, Andy Serkis Pede Bisa Sutradai Proyek Star Wars

ERA.id - Andy Serkis sebagai pemeran Kino Loy dalam serial Andor, mengungkapkan, dirinya sanggup untuk menyutradarai proyek Star Wars pada masa depan.

Dilansir dari Screenrant, Jumat, (4/11/2022). Meskipun belum ada konfirmasi dari Lucasfilm dan Disney selaku rumah produksi Star Wars. Serkis terang-terangan merasa yakin, dia akan ikut andil dalam proyek kedepannya.

"Oh, saya akan (mengarahkan proyek Star Wars). Ya, tentu saja. Ini adalah alam semesta yang paling luar biasa, dan sutradara mana pun akan menyukai kesempatan untuk melakukan itu. Ya, doakan saja," ucap Serkis.

Serkis menjelaskan, dirinya sangat kenal terhadap dunia Star Wars. Pasalnya, pria berusia 58 tahun itu sudah sering kali bermain peran dalam film bertemakan Jedi ini.

Mulai dari menjadi Snoke selaku Pemimpin Tertinggi di dalam First Order, dalam film Star Wars: The Force Awakens (2015) dan Star Wars: The Last Jedi (2017). Sayangnya, banyak yang tidak tahu bahwa Serkis berperan menjadi Snoke, karena di film itu wajahnya tertutup efek CGI.

Serkis kembali muncul sebagai Kino Loy dalam serial Andor di episod 8, yang sama-sama masih satu universe dengan cerita utama dari Star Wars.

Andy Serkis Reveals If He’d Direct A Star Wars Project https://t.co/x9kEO6uFSy — The Guru (@TheOGGuru) November 4, 2022

Karir bermain film-nya tidak melulu menjadi aktor. Dia juga ikut andil sebagai motion capture consultant, dalam film Avengers: Age of Ultron (2015).

Selain itu, Serkis juga pernah menyutradari film Venom: Let There Be Carnage, yang mana menjadi film kedua Venom di Sony Spider-man Universe. Namun, para kritikus menilai, film Venom yang kedua telah gagal merealisasikan seperti yang ada di komik. Alhasil film tersebut banyak mendapat rating buruk.