Najwa Shihab Diumumkan sebagai Pemeran Nani Wijaya di Film Sri Asih, Netizen: Superhero in Real Life!

ERA.id - Produser dan sutradara film Sri Asih, Joko Anwar dan Upi Avianto mengumumkan secara resmi Najwa Shihab memerankan Nani Wijaya dalam film tersebut. Nani Wijaya merupakan Sri Asih pertama dari titisan Dewi Asih dalam kisah di komik "Jagat Bumilangit".





"My dreams comes true, to cast my hero in our movie. Najwa Shihab sebagai titisan Sri Asih pertama, Nani Wijaya. Nonton Sri Asih di bioskop ya," tulis Joko Anwar di Instagramnya.



Dengan Najwa Shihab yang memerankan karakter tersebut tentunya menuai sorotan dari publik. Bahkan saat diumumkan Najwa Shihab yang memerankannya, namanya sempat trending di Twitter, pada Sabtu (19/11/2022).



Banyak netizen yang mengaku cukup terkejut melihat Najwa Shihab bermain film, terlebih dirinya adalah seorang jurnalis ternama. Tak hanya itu, netizen juga ada yang memuji penampilan Najwa Shihab yang dinilai superhero dunia nyata.



"Jujur pas scene dia muncul, satu bioskop tepuk tangan kok," komentar netizen di Twitter.



"Dia sih memang superhero in real life," ucap yang lain.



"Kaget pas nontonnya, sekaligus keren aja gitu. Nani Wijaya cocok banget diperankan sama mba Nana," sambung yang lainnya.