Tampil di Serial The Last of Us, Akting Memukau Christine Hakim dan Yayu Unru Bikin Bangga Netizen

ERA.id - Aktor senior Indonesia, Christine Hakim dan Yayu Unru sukses mencuri perhatian usai tampil di episode kedua serial HBO, The Last of Us. Penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru yang memukau itu membuat nama mereka sempat trending di Twitter.

Dalam serial yang diperankan aktor Hollywood Pedro Pascal itu, Christine Hakim memerankan karakter Ratna, seorang ilmuwan asal Indonesia yang diminta menganalisis jamur penyebab zombie.



Yayu Unru sendiri berperan sebagai Agus, petugas negara yang menjemput Christine Hakim untuk pergi ke sebuah laboratorium.



Penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru ini sukses mencuri perhatian dan mendapatkan pujian dari netizen dunia, bahkan sutradara ternama. Kemampuan akting mumpuni keduanya menuai decak kagum para penonton.



"Sangat tidak dipercaya kebanggaan Indonesia Christine Hakim dan Yayu Unru menjadi awalan tetapi penampilan sangat kuat, keduanya dipercaya membawa firasat ketakutan, menemukan awalan dari akhir," komentar sutradara Timo Tjahjanto di Twitter.



"Standing applause untuk Christine Hakim di serial ini, aktingnya juara banget," ucap salah satu penonton.



"Christine Hakim benar-benar keren banget aktingnya di sini. Shout out to Yayu Unru juga," sambung yang lainnya.



Sementara itu, The Last of Us mengisahkan tentang kejadian 20 tahun setelah peradaban modern mengalami kehancuran. Kehancuran dunia itu setelah merebaknya infeksi jamur Cordyceps atau kerap disebut Cordyceps Brain Infection (CBI).



Jamur itu menjadikan manusia yang terinfeksi berperilaku agresif, bermutasi, sampai akhirnya kepala mereka tak lagi seperti manusia. Serial ini dibintangi oleh Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv, dan lainnya.