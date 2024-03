5 Fakta Menarik Ruy Iskandar, Aktor Berkebangsaan Indonesia di Serial Avatar: The Last Airbender

ERA.id - Serial Avatar: The Last Airbender sudah resmi dirilis Netflix pada tanggal 22 Februari 2024 yang lalu. Serial ini adalah salah satu serial yang digemari oleh banyak penonton di Indonesia.

Live action dari serial animasi Avatar: The Legend of Aang ini pun langsung menjadi sorotan. Khususnya bagi masyarakat Indonesia, sebab apa? Karena salah satu aktor yang berperan di serial Avatar The Last Airbender adalah Ruy Iskandar, ternyata asli orang Indonesia.

Simak 5 fakta menarik soal Ruy Iskandar di bawah ini.

5 fakta menarik Ruy Iskandar

Kontribusi aktor Ruy Iskandar dalam serial Netflix, Avatar: The Last Airbender mengundang kebanggaan publik tanah air. Aktor Indonesia ini ikut ambil peran sebagai Letnan Jee. Walaupun tidak menjadi pemeran utama, kehadiran Ruy Iskandar tentunya cukup mencuri perhatian.

Banyak yang penasaran dengan Ruy Iskandar, sebab selama ini sosoknya tidak pernah muncul di industri akting tanah air. Ini dia 5 hal menarik atau fakta-fakta tentang Ruy Iskandar:

1. Memiliki darah Betawi

Dalam wawancara terbaru, Ruy Iskandar mengaku bahwa ia merupakan orang Betawi asli. Ayah dan ibunya adalah orang Indonesia yang berketurunan Tionghoa.

"Saya Betawi asli. Saya lahir di RS Bunda. Bapak dan ibu juga orang Indonesia," kata aktor kelahiran 27 Juni 1984 tersebut.

Ruy Iskandar juga sempat bersekolah di Indonesia, tepatnya di Jakarta sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Singapura dan Australia.

2. Berkarier sebagai pemain teater

Sebelum berkarier di industri film Hollywood, Ruy Iskandar sempat eksis sebagai pemain teater. Dia ikut ambil peran dalam beberapa judul teater Broadway di Amerika Serikat.

Ruys Iskandar sebelumnya pernah menempuh pendidikan di New York University jurusan akting dan lulus pada tahun 2010 lalu. Mengutip Rotten Tomatoes, alasan Ruy Iskandar mengambil kelas teater adalah karena ia merasa jurusan tersebut paling mudah. Ruy Iskandar tampil pertama kali di dunia teater saat ia berperan sebagai Macbeth di Lincoln Center.

3. Kariernya tidak diterima di Indonesia

Meski sempat belajar akting di tanah air, Ruy Iskandar mengaku tak laku di negaranya sendiri. Ruy selalu mengalami kegagalan casting dan merasa visualnya kurang menjual.

"Dulu saya sekolah di sini dan jatuh cinta pada akting di sini. Tapi kayaknya di sini industrinya sedikit lain ya, saya nggak diterima," katanya saat diwawancara.

Aktor Ruy Iskandar - Tengah (Instagram/@ruyiskandar)

4. Menerima penawaran casting Avatar: The Last Airbender

Ruy Iskandar mengawali debut aktingnya melalui serial The Blacklist dan Gotham. Hingga akhirnya dia menerima tawaran casting membintangi Avatar: The Last Airbender.

"Sebenarnya saya tidak dibilang untuk Avatar, naskah audisi bohongan," kata Ruy, awalnya tidak mengerti bahwa casting yang diikutinya untuk Avatar.

5. Pensiun dari Hollywood

Karier Ruy Iskandar di Hollywood ternyata hanya berlangsung sebentar. Pria 39 tahun itu memutuskan untuk pensiun dan kembali ke Indonesia. Ia berniat untuk mengurus ibunya yang sedang sakit.

Sebelum pulang ke Tanah Air pada Juli 2023 lalu, Ruy Iskandar sudah menyelesaikan tugasnya bermain di Avatar: The Last Airbender.

Karier Ruy memang singkat, tetapi ia sangat senang dan bersyukur karena sudah bertemu dan belajar dengan banyak orang hebat di Hollywood.

Nah, itu dia 5 hal menarik Ruy Iskandar, salah satu aktor berkebangsaan Indonesia yang ikut bermain dalam serial Avatar: The Last Airbender.

