Daftar 5 Film Pendek Lokal yang Tayang Jebolan Festival di Bioskop Online

ERA.id - Sebanyak lima film pendek lokal karya anak bangsa jebolan film festival nasional dan internasional hadir tayang di platform streaming Bioskop Online dalam program "5 Wajah Indonesia".

VP Growth & Marketing Digital Business Visinema Bonifacius Soemarmo mengatakan, program "5 Wajah Indonesia" merupakan sebuah upaya untuk mengangkat karya film pendek Indonesia dan memberikan panggung yang layak bagi para pembuat film muda.

"Program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan beragam cerita unik yang mewakili keanekaragaman budaya dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia," kata Bonifacius dalam siaran pers, Rabu.

Berikut ini adalah lima film pendek yang tayang dalam program "5 Wajah Indonesia".

1. Jamal

Jamal adalah film karya sutradara Muhammad Heri Fadli yang rilis pada 2020. Berdurasi 14 menit, film ini bercerita tentang Nur (35 Tahun) yang sedang mengangkat jemuran dikejutkan dengan kepulangan suaminya yang merupakan buruh migran di Malaysia.

Film pendek ini berhasil masuk ke sejumlah festival film dalam dan luar negeri, di antaranya Official selection 15th Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2020 (Premiere), Official Selection SUNDANCE: Asia 2021, Main Award International Youth Media Festival YOUKI 2021 Austria, Official Selection BIKY Busan International Kids and Youth Film Festival, Official Selection Aceh Film Festival 2022, hingga Official Selection Toronto Reel Asian International Film Festival 2022.

2. Berlabuh

Disutradarai oleh Haris Yulianto, film berdurasi 15 menit ini bercerita tentang Tirta (27 tahun) yang berprofesi sebagai seorang Anak Buah Kapal (ABK) mesin di sebuah kapal penyeberangan domestik.

Ia mengalami persoalan finansial di saat masa kerjanya sudah hampir habis kontrak. Di saat ia berusaha memperpanjang kontraknya, ia terhalang sistem pemerintah.

Film ini mendapat sejumlah apresiasi di antaranya sebagai In Competition Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2021, Official Selection Jogja NETPAC Asian Film Festival 2020, Official Selection Mindanao Film Festival 2021 dan Official Selection Festival Film Bahari 2021.

3. Ride to Nowhere

Ride to Nowhere menceritakan kehidupan seorang pengemudi ojek online bernama Ade. Saat menonton film ini, penonton akan diperlihatkan bagaimana Ade harus melakukan sesuatu untuk menghindari pembatalan pemesanan.

Film berdurasi 15 menit karya sutradara Khozy Rizal ini berhasil mendapat penghargaan, salah satunya sebagai Winner National Jury Competition Minikino Film Week 8. Film ini juga terpilih sebagai Special Selection International Competition 20th Bogo Short.

4. Boncengan

Disutradarai oleh Sarah Adilah, Boncengan menceritakan Nadia (15 tahun) yang menghabiskan hari terakhirnya di Kota Palu berboncengan dengan pacarnya. Namun, mereka justru tertilang oleh Abah (50 tahun) yang selama ini melarang ia berpacaran.

Film ini berhasil mengumpulkan sejumlah penghargaan antara lain Official Selection Jogja-NETPAC Asian Film Festival, Yogyakarta 2021, Honorable Mention Kuala Lumpur Film Festival in The Sky Malaysia 2021, Official Selection Madani Film Festival Jakarta 2022, dan Official Selection Jakarta Film Week Jakarta 2022.

5. Hai Guys Balik Lagi Sama Gue, Tuhan!

Film karya sutradara Winner Wijaya ini hanya berdurasi empat menit. Meski sangat singkat, film ini memboyong banyak penghargaan, seperti Pemenang Minikino Begadang Competition 2020, Nominasi Piala Citra Film Pendek Cerita Terbaik Festival Film Indonesia 2020, Nominated Up and Coming Film Festival Hannover Germany 2021.

Kemudian Official Selection JAFF Jogja-Netpac Asian Film Festival 15th 2020, Official Selection Nòt Film Festival IV Italy 2021, Official Selection S Express 2021, Official Selection Seoul International Extreme-Short Image & Film, Festival 2021 dan Indonesian Film Society London x Minikino Screening.