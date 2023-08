Jefri Nichol Makin Rajin Latihan Fisik, Mau Lawan Siapa Sih?

ERA.id - Belakangan ini Jefri Nichol kerap muncul di berbagai kanal menanggapi tantangan untuk duel tinju. Aktor muda Indonesia yang tengah naik daun itu telah beberapa kali adu tinju dengan netizen di atas ring. Tak tanggung-tanggung, Jefri bahkan pernah membuat KO salah seorang hatersnya dalam sebuah laga tinju yang sportif.

Namun aktor yang sempat masuk nominasi Piala Citra tahun 2021 ini mengaku tidak pernah menantang orang lain, justru dirinyalah yang menerima undangan adu tinju. Seolah tidak peduli dengan cibiran netizen, Jefri Nichol justru semakin rajin latihan fisik. Ia kerap membagikan foto dan video kegiatannya di media sosial saat sedang berolahraga. Jefri Nichol berlatih sangat keras dan nyaris selalu terlihat segar di depan kamera.

Jefri terus menantang dirinya keluar dari zona nyaman dengan melakukan program latihan fisik dan menjaga tubuh tetap sehat dan ideal. Selain dengan olahraga, pria kelahiran 1999 itu menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan berkat Sang Ibu yang merupakan seorang konsultan di bidang kesehatan.

Maklum, kesibukan Jefri Nichol di sepanjang 2023 ini diisi dengan banyak syuting dan promo serial yang dibintanginya, salah satunya adalah Pertaruhan The Series 2. Pasalnya dalam menggarap original series di Vidio ini, Jefri dituntut tetap bugar lantaran banyak scene koreografi penuh laga yang harus dimainkan. Nah, rajin latihan fisik, siapa sih calon lawan duel Jefri Nichol berikutnya? Apakah ada hubungannya dengan Pertaruhan The Series 2?

Pertaruhan sendiri merupakan original series yang ditayangkan di salah satu platform OTT di Indonesia, yaitu Vidio. Serial yang mendulang sukses besar di season 1 tahun lalu ini, akan segera berlanjut ke season 2 yang masih akan menampilkan petualangan dua bersaudara Elzan dan Ical (diperankan Giulio Parengkuan). Apa saja tantangan yang akan dihadapi dua bersaudara ini di season 2? Berhasilkah Elzan dan Ical menyatukan kembali keluarganya yang tercerai berai? Apakah season 2 masih akan dipenuhi dengan aksi laga yang seru seperti di season 1? Kita akan segera tahu jawabannya pada bulan Oktober 2023

Penasaran dengan aksi heroik Jefri Nichol di Pertaruhan The Series 2? Baru-baru ini, akun instagram @vidiooriginals mengumumkan “Pertaruhan The Series 2” akan mulai tayang Oktober 2023 di platform Vidio. Akun itu juga menunjukan salah satu lokasi yang digunakan untuk shooting serial laga tersebut. Jadi makin tidak sabar kan menunggu Pertaruhan The Series 2?