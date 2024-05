Mengintip Karakter-karakter baru di Film "Kingdom of the Planet of the Apes"

ERA.id - Bulan Mei, 20th Century Studios membawa lagi kisah dari salah satu waralaba populernya dalam film "Kingdom of the Planet of the Apes".

Film ini melanjutkan kisah dari trilogi "Planet of the Apes" tentang sebuah virus yang dapat membuat spesies kera berkembang sehingga akhirnya mendominasi dunia.

Mengambil latar beberapa dekade setelah kepemimpinan Caesar, "Kingdom of the Planet of the Apes" memperkenalkan karakter dan kisah baru pada masa manusia hidup dalam bayang-bayang dan spesies kera harus berhadapan dengan pemimpin tirani yang berupaya membangun kerajaan baru.

Berikut karakter-karakter baru yang dihadirkan dalam "Kingdom of the Planet of the Apes" menurut siaran pers Disney Indonesia, seperti dikutip Antara.

1. Noa (Owen Teague)

Noa adalah seekor kera muda dari klan Elang yang harus berjuang menggulingkan pemimpin tirani yang menguasai spesies kera. Noa, yang sebelumnya dilarang untuk belajar tentang dunia luar dan tidak pernah tahu sejarah umat manusia, kini harus melalui perjalanan berbahaya serta membuat keputusan penting untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai dan memastikan hubungan antara kera dan manusia kedepannya.

Anaya (Travis Jeffery) dan Soona (Lydia Peckham)

Anaya dan Soona merupakan dua sahabat Noa di klan Elang. Anaya, kera jantan yang percaya diri dan ramah, selalu mendukung Noa. Sedangkan Soona, kera betina cerdas dan kuat, merupakan sosok pelindung bagi Noa dan Anaya.

2. Nova (Freya Allan)

Nova adalah manusia yang ditemui Noa dalam perjalanannya. Seperti manusia lainnya, Nova hidup dalam bayang-bayang.

Raka (Peter Macon)

Raka menjadi satu-satunya orangutan yang mengingat ajaran Caesar sepenuhnya tentang kebaikan, moralitas, dan kekuatan. Dia tinggal di sebuah bandara terbengkalai dan menganjurkan toleransi dan perdamaian dengan manusia. Raka juga ikut menemani Noa dalam perjalanannya.

3. Proximus Caesar (Kevin Durand)

Pemimpin dari kerajaan kera yang kejam, Proximus, terobsesi dengan pengetahuan manusia. Ia mendalami teknologi, sejarah, dan sistem komunikasi manusia. Dia paling banyak tahu informasi tentang Caesar, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dia.

Film "Kingdom of the Planet of the Apes" disutradarai oleh Wes Ball, yang sebelumnya menggarap "Maze Runner".

Naskah film ini ditulis oleh Josh Friedman berdasarkan karakter yang dibuat oleh Rick Jaffa & Amanda Silver.

Aktor Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, dan William H. Macy berperan dalam film "Kingdom of the Planet of the Apes", yang akan ditayangkan perdana di bioskop Indonesia pada 8 Mei 2024. (Ant)