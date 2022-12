Pamerkan Efek Visual yang Memukau, Seleb TikTok Gerald Vincent Tersentuh Kisah Keluarga di Film Avatar: The Way of Water

ERA.id - Film Avatar: The Way of Water resmi tayang di Indonesia, Rabu, (14/12/2022). Berdurasi lebih dari 3 jam, Avatar: The Way of Water menyajikan efek visual yang memukau.

Disutradarai oleh James Cameron, Avatar: The Way of Water merupakan lanjutan dari film pertama yang tayang tahun 2009. Cameron kembali memanjakan penggemar lewat sentuhan efek visual yang memukau dan memanjakan mata, termasuk seleb TikTok, Gerald Vincent.

Vincent mengungkap film Avatar: The Way of Water memiliki pesan yang hangat bagi keluarga. Ia juga membagikan alasan menarik yang bisa menjadi acuan untuk menyaksikan film Avatar: The Way of Water.

Kekeluargaan

Avatar: The Way of Water (Dok: Disney)Caption

Avatar: The Way of Water kembali menceritakan perjalanan Jake Sully (Sam Worthington) dan Neytiri (Zoe Saldana) beserta keluarga baru mereka. Mereka harus berjuang demi melindungi dan menjaga satu sama lain setelah memiliki lima orang anak.

Masalah yang dihadapi keluarga Jake Sully dan Neytiri ini dimulai saat Kolonel Quaritch (Stephen Lang) muncul kembali. Namun hal yang terasa berbeda dari film pertama ialah perubahan karakter dari Jake Sully. Di film ini, Sully jauh lebih mementingkan keluarga dari pada film pertamanya.

Gerald Vincent mengatakan, film Avatar: The Way of Water adalah film yang sempurna. Ia menilai film kedua ini lebih banyak pendalam karakter dibandingkan film pertama. Selain itu, pesan moral yang mendalam tentang hubungan keluarga juga menjadi daya tarik tersendiri dari film ini.

"Action banyak, pendalaman karakternya juga banyak, terus kekeluargaanya banyak, nilai kehidupannya banyak. Pokonya ini benar-benar it's a whole package, komplit banget," ucap Gerald saat ditemui di kawasan Mall Kelapa Gading 3, Rabu, (14/12/2022).

Visual yang Memanjakan Mata

Avatar: The Way of Water (Dok: Disney)Caption

Dari segi visual, gaya penyutradaraan James Cameron sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti sejak film Avatar pertama rilis yang sudah diwarnai dengan efek visual yang memukau hingga mendapat penghargaan efek visual terbaik untuk Academy Awards 2009.

Melihat kesuksesan film avatar pertama yang mendapatkan banyak pengharagaan visual terbaik, Avatar: The Way of Water seakan mengikuti jejak film pertamanya. Mulai dari angle, cinematic, bahkan tampilan CGI (Computer Graphic Images) tidak terasa "cacat" sama sekali.

"Masuk ke Pandora, masuk ke planet yang baru, dengan suku budaya yang keren banget. Benar-benar semuanya disusun dengan rapih, ceritanya bagus, visualnya indah banget. Kamu tidak akan bosen sedetik pun menurut saya," tambah Gerald.

Avatar: The Way of Water tayang serempak di Indonesia mulai 14 Desember 2022 di seluruh bioskop tanah air. Selain dibintangi Sam Worthington dan Zoe Saldana, film ini juga dimeriahkan oleh Stephen Lang, Kate Winslet, dan Sigourney Weaver.