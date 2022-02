3 Fakta Film Redeeming Love yang Lagi Viral, Terinspirasi dari Kisah Cinta Nabi di Alkitab

ERA.id - Redeeming Love menjadi film yang paling ramai dibicarakan di TikTok sepekan belakangan ini. Orang yang sudah menonton film ini ramai membicarakan mengenai kisah cinta karakter utamanya yang begitu tulus. Penasaran akan film yang lagi viral dan jadi topik hangat ini? Simak langsung 3 faktanya di bawah ini.

1. Diadaptasi dari novel yang ceritanya terinspirasi kisah di Alkitab

Film ini diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Francine Rivers. Untuk menulis novel tersebut, Francine terinspirasi dari kisah nabi Hosea dengan istrinya yang bernama Gomer. Novel ini pertama kali dirilis pada tahun 1991, dan sudah terjual lebih dari 3 juta kopi, serta sudah dipublikasikan dalam 30 bahasa.

2. Bercerita kekuatan iman dan ketulusan cinta

Film Redeeming Love (Instagram)

Redeeming Love menyajikan kisah cinta antara Michael Hosea (Tom Lewis) dan Angel (Abigail Cowen). Michael merupakan seorang pria desa yang memiliki ladang pertanian sendiri, yang pribadinya sangat dekat akan Tuhan. Ia kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Angel.



Angel sendiri adalah seorang perempuan yang terpaksa harus bekerja sebagai pelacur karena masa lalunya yang kelam. Sejak bertemu dengan Angel, Michael mencintainya dengan tulus dan berusaha membawa perempuan itu ke jalan yang benar serta menikah dengannya.



Kehidupan percintaan mereka diisi dengan ketulusan Michael yang bersedia menunggu Angel yang beberapa kali kembali ke kehidupan kelamnya. Michael menggambarkan cinta yang begitu tulus kepada Angel seiring dengan kekuatan imannya kepada Tuhan.

3. Angkat berbagai tema

Selain kisah cinta yang tulus dan kepercayaan akan Tuhan, film ini juga mengangkat berbagai tema berbeda lainnya. Mulai dari berbalut kisah prostitusi anak, pelacuran, hingga kekerasan. Dengan demikian, film ini cukup banyak menampilkan adegan yang dewasa.

Tag: Redeeming Love fakta film Alkitab