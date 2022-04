IU Tolak Tawaran Drama Karya Penulis Crash Landing On You dan My Love Form The Star

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktris Lee Ji Eun alias IU menolak tawaran untuk bermain di drama terbaru. IU dilaporkan menolak untuk bergabung ke drama karya penulis Crash Landing On You dan My Love From The Star.



Menurut sebuah laporan dari Ilyo News, pelantun "Blueming" itu dikabarkan menerima tawaran dari penulis Park Ji Eun, yang sebelumnya terkenal lewat Crash Landing On You. Sayangnya tawaran itu di tolak oleh IU.



Agensi IU, EDAM Entertainment pun membenarkan bahwa artisnya menerima tawaran tersebut. Agensi menyebut menolak tawaran dengan hormat tanpa ingin melukai perasaan Park Ji Eun.



