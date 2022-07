Dibintangi Febby Rastanty dan Onadio Leonardo, Berikut Fakta Menarik Film The Last Prank

ERA.id - Artis peran Febby Rastanty kembali terlibat dalam sebuah proyek film bergenre thriller, The Last Prank. Dalam film ini, Febby dipasangkan dengan Onadio Leonardo untuk pertama kalinya.



Film The Last Prank merupakan karya yang disutradarai oleh Dyan Sunu Prastowo, yang sebelumnya sukses lewat film Hujan di Balik Jendela, Langit Kala Senja, dan masih banyak lagi. Menariknya, di film kali ini, Sunu mempertemukan Febby dan Onad sebagai sepasang suami istri untuk pertama kalinya.



Berikut ini fakta menarik film The Last Prank



Dalam film The Last Prank, Febby Rastanty berperan sebagai Anneth, istri dari Wildan (Onadio Leonardo) yang juga sedang mengandung. Menariknya peran sebagai ibu hamil ini jadi kali pertama bagi Febby dalam berakting.



Demi mendalami peran ini, Febby yang tidak memiliki pengalaman pun banyak belajar dan bertanya dengan para kerabat tentang gestur dari ibu hamil. Ia juga mencoba memahami perubahan hormon ibu hamil, yang menurutnya mirip dengan mensturasi atau PMS.



"Aku bisa related dengan pengalaman saat mensturasi atau PMS. Aku paling banyak memperhatikan dan bertanya pada orang-orang sekitar aja. Kalau turun dari tangga gimana? Sampai di bawah kecapaian, gak kaya orang biasa. Banyak gestur yang mesti dipelajari, sakit pinggang karena perut sudah besar," kata Febby dalam Gala Premier The Last Prank, Rabu (13/7/2022).



2. Pertama Kali Adu Akting dengan Onadio Leonardo





Selain pertama kali berperan sebagai ibu hamil, pengalaman berakting dengan Onadio Leonardo juga menjadi yang pertama bagi Febby. Keduanya mengaku belum pernah terlibat dalam satu proyek apa pun sebelum The Last Prank.



Meski demikian, Onad mengaku tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika harus beradegan dengan Febby terutama untuk adegan romantis. Hal ini lantaran Febby membantu Onad membangun chemistry selama di lokasi syuting.



"Gue agak kikuk buat adegan romance. Kalau dapat drama, intimate-nya kurang greng. Febby sangat membantu, dia kasih masukan dan menyemangati untuk menghidupkan romantika pasutri," kata Onad.



3. Onadio Leonardo Tidak Pakai Pemeran Pengganti

Dalam film The Last Prank, mantan vokalis Killing Me Inside itu dihadapkan dengan beberapa adegan berbahaya. Tetapi adegan berbahaya itu diperankan sendiri oleh Onad tanpa menggunakan pemeran pengganti.



Keputusan itu rupanya memang salah satu keinginan Onad pribadi yang ingin totalitas dalam memerankan karakter Wildan. Begitu juga dengan Sunu yang disebut membebaskan Onad dalam mengeksplorasi kemampuannya.



"Ya gesrek aja sih, 'eh ini kayaknya seru deh gue lompat ah'. Biar sesuai karakter (Wildan), kan ganggu banget Wildan itu. Om Sunu juga membebaskan saat akting, gue gak kepatok harus begini, harus begitu. Gue suka," ungkap Onad.



4. Kritik Pedas Kreator Konten Indonesia

Film The Last Prank yang menyuguhkan cerita tentang seorang YouTuber, Wildan (Onadio Leonardo), yang tergila-gila dengan konten prank di dalam kehidupannya. Bahkan ia memilih keluarganya sendiri sebagai target dari prank demi mendompleng popularitas.



Jalan cerita ini sedikitnya kerap kali terjadi di sebagian besar kreator konten di Indonesia. Onadio pun mengatakan film The Last Prank menjadi kritik pedas bagi para kreator konten dalam membuat karya.



"Kritiknya bukan ke penonton dengan bilang 'jangan nonton', tapi lebih ke si kreator konten. Bahwa dengan membuat konten yang berlebihan, dampaknya besar. Banyak orang (bisa) tersakiti, gak cuma orang luar bahkan mungkin orang terdekat pun bisa tersakiti," tegas Onad.



Film The Last Prank sendiri sudah bisa disaksikan melalui layanan streaming KlikFilm.







