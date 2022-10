Mengenal Tanda Masalah Kesehatan Mental dan Cara Mencari Bantuan Ahli

ERA.id - Kesehatan mental merupakan topik yang memang menjadi perhatian masyarakat luas belakangan ini. Tanpa disadari, banyak orang yang sebenarnya mengalami masalah kesehatan mental, tetapi tidak tahu cara mencari bantuan yang ahli di bidangnya.



Peneliti Kesehatan Mental dalam Pencegahan Bunuh Diri dan pendiri Emotional Health for All (EHFA), Dr. Sandersen Onie berbagai tentang tanda-tanda seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Jika sudah merasa tidak memiliki harapan, hingga enggan bertemu siapa pun, maka kondisi ini perlu diwaspadai.



"Ada beberapa tanda. Setiap orang yang kalau mereka stres, mereka sedang down emosinya itu berbeda-beda (tandanya). Tapi yang sering muncul adalah ketika kita merasa tidak ada harapan, kita merasa tidak mau ke mana-mana, tidak mau ketemu siapa pun, atau merasa kecemasan yang berlebihan sehingga tak berfungsi dalam keseharian, itu kita harus waspada," ungkap Dr. Sandersen, saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (20/10/2022).



Tak hanya itu, pemikiran untuk menghilang dan merasa tidak berguna lagi juga perlu diwaspadai. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental yang dihadapi sudah serius dan perlu mencari bantuan.



"Kalau sering terlintas di pikiran 'sudah aku hilang saja deh, aku sudah nggak ada gunanya', itu juga kita harus waspada," kata Dr. Sandersen.



Annelia Sari Sani, S.Psi, Psikolog dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia menuturkan bahwa layanan psikologi kini sudah bisa diakses di puskesmas. Ini tentunya akan memudahkan masyarakat untuk mencari bantuan jika mengalami kesehatan mental.



"Layanan psikologi sudah ada di puskesmas. Di DKI, di Yogyakarta juga sudah ada cukup banyak, di beberapa puskesmas di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai ada. Memang jumlahnya masih terbatas," jelas Annelia.



Tak hanya itu, jika masyarakat yang di daerahnya belum memiliki layanan psikologi puskesmas, mereka dapat mengakses melalui website Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK). Pada website tersebut, bisa diakses konsultasi kepada psikolog dan bantuan yang dibutuhkan.



"Selain itu, jika ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan, bisa mengakses melalui portal ipk.id. Di situ akan ada thumbnail layanan mencari psikolog dan cari layanan psikologis," pungkas Annelia.