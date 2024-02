Konsumsi Gula Berlebihan Bisa Picu Gangguan Kecemasan dan Depresi

ERA.id - Asupan gula yang berlebihan bisa berdampak pada gangguan mental, salah satunya menjadi pemicu kecemasan.

Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal BMC Psychiatry, asupan gula yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan usus dengan mengganggu mikrobioma usus dan dikaitkan dengan depresi dan kecemasan.

Mengutip Antara, Senin (26/2/2024), survei pada studi itu melibatkan 18.439 pria dan perempuan berusia di atas 20 tahun yang mewakili berbagai ras dan etnis, termasuk kulit putih non-Hispanik, kulit hitam non-Hispanik, dan Meksiko-Amerika.

Setiap peserta menyelesaikan Kuesioner Kesehatan Pasien-9 (PHQ-9), yang merupakan penilaian skrining cepat untuk depresi.

Para peneliti juga mengumpulkan informasi tentang diet melalui dua wawancara mengingat makanan selama 24 jam yang hanya menanyakan orang tersebut apa yang mereka makan selama 24 jam terakhir.

Setelah melakukan beberapa uji statistik pada data tersebut, para peneliti menemukan hubungan linier antara asupan gula dan depresi. Artinya, semakin banyak peserta yang mengonsumsi gula, semakin besar risiko depresi.

Secara khusus, mereka menemukan, untuk setiap peningkatan 100 gram gula makanan per hari (sekitar 8 sendok makan), risiko depresi meningkat sebesar 28 persen.

Alasan lain yang mungkin diberikan oleh penulis penelitian adalah hubungan antara kesehatan usus dan depresi. Lebih lanjut, konsumsi gula berlebihan juga dapat membuat gula darah melonjak dan kemudian turun drastis.

Sehingga, jika keseringan konsumsi minuman yang mengandung gula dan makanan berkarbohidrat olahan sepanjang hari, tubuh kita akan berada dalam siklus naik turun yang konstan dan ini akan berdampak negatif pada suasana hati dan energi.

Peneliti juga menyebutkan, kondisi ini dapat terjadi pada orang yang tidak menderita diabetes. Pedoman Diet Amerika 2020-2025 menyarankan untuk membatasi asupan gula tambahan hingga kurang dari 10 persen dari total asupan kalori harian.

Jika mengonsumsi sekitar 2.000 kalori per hari, itu berarti tidak lebih dari 12 sendok teh atau 48 gram gula sehari. American Heart Association bahkan memiliki pedoman yang lebih ketat, merekomendasikan agar perempuan mengonsumsi tidak lebih dari 6 sendok teh atau 25 gram gula tambahan per hari dan pria tetap di bawah 9 sendok teh atau 36 gram gula tambahan per hari.

Perlu dipahami, konsumsi gula tambahan yang berlebihan telah dikaitkan dengan beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit hati berlemak non-alkohol, dan sindrom metabolik.

Hal ini bahkan dapat meningkatkan kemungkinan terkena asam urat, yang merupakan bentuk radang sendi di mana asam urat membentuk kristal seperti jarum yang sangat menyakitkan di persendian Anda.

Mengingat banyaknya penyakit yang berhubungan dengan asupan gula tambahan harian yang berlebihan dan fakta banyak makanan dengan kandungan gula tambahan yang tinggi dan menawarkan sedikit nilai gizi, ada baiknya meluangkan waktu dan upaya untuk mengurangi keseluruhan asupan makanan atau minuman manis dalam sehari.