Yang Terjadi di Tubuh Jika Minum Air Kelapa Tiap Hari, Salah Satunya Mengganggu Pencernaan

ERA.id - Air kelapa memang terkenal mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. Mengutip Well and Good, manfaat tersebut terkandung dalam serat dan magnesium yang ada dalam air dan juga daging buahnya yang bagus untuk menyehatkan pencernaan. Selain itu, lantaran mengandung vitamin C, air kelapa juga sangat ampuh untuk menghidrasi tubuh. Namun, Anda harus paham, ini yang terjadi pada tubuh jika minum air kelapa setiap hari. Simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

Ini yang Terjadi Pada Tubuh Jika Minum Air Kelapa Setiap Hari

Ahli gizi dan pendiri Steadfast Nutritionist, Aman Puri menjelaskan, air kelapa aman dikonsumsi, penuh nutrisi, dan dinilai sebagai cara terbaik untuk memenuhi cairan tubuh. Namun, konsumsi air kelapa secara berlebihan ternyata dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya karena air kelapa memiliki kandungan potasium yang sangat tinggi.

"Minum terlalu banyak dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh dengan meningkatkan kadar potasium yang dapat menyebabkan masalah ginjal dan detak jantung tidak teratur," jelasnya seperti yang dikutip dari Indian Express.

Ia juga mengungkapkan, ada beberapa efek samping yang bisa saja terjadi pada tubuh jika minum air kelapa setiap hari.

Ilustrasi kelapa muda (Freepik/rawpixel)

Efek samping minum air kelapa sepanjang hari

Di bawah ini adalah beberapa efek samping terlalu banyak minum air kelapa:

Meningkatkan dan menurunkan tekanan darah

Konsumsi air kelapa yang terlalu banyak berhubungan dengan permasalahan tekanan darah tinggi.

"Tidak dianjurkan bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi karena dapat semakin meningkatkan tekanan darah karena kandungan natriumnya yang tinggi,” jelas ahli gizi Pritika Bedi, pendiri Healthsake.

Dia menambahkan, kandungan potasiumnya yang tinggi juga berisiko menurunkan tekanan darah secara drastis.

Masalah ginjal

Terlalu banyak minum air kelapa dapat menimbulkan masalah pada ginjal. Karena itu, Puri menyarankan agar seseorang yang mempunyai gangguan pada ginjal agar berkonsultasi dengan ahli kesehatan terlebih dahulu saat hendak mengonsumsi rutin air kelapa.

“Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, ekskresi kalium melalui urin akan terganggu, sehingga dapat menyebabkan hiperkalemia,” ungkapnya.

Dapat mengganggu pencernaan

Air kelapa adalah obat pencahar alami, oleh sebab itu, jika dikonsumsi terlalu banyak akan membahayakan kesehatan. Mereka yang menderita sindrom iritasi usus besar sebaiknya menghindari minum air kelapa terlalu banyak.

"Konsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan sakit perut dan kembung pada beberapa orang," jelas Puri.

Selain itu, air kelapa juga bersifat diuretik, sehingga terlalu banyak meminumnya dapat meningkatkan produksi urin sehingga intensitas buang air kecil akan semakin meningkat.

Picu lonjakan kadar gula darah

Bedi menambahkan, konsumsi air kelapa berlebihan dapat menimbulkan risiko bagi penderita diabetes. Sebab, air kelapa mengandung 6,26 gram gula per cangkirnya. Oleh sebab itu, penderita diabetes disarankan menahan diri agar tidak mengonsumsi air kelapa.

"Penderita diabetes juga tidak dianjurkan untuk meminumnya setiap hari," terangnya.

Meskipun air kelapa memiliki kandungan lebih sedikit gula daripada kebanyakan minuman olahraga dan jus buah, tetapi air kelapa mengandung jumlah kalori yang tinggi.

Demikianlah ulasan tentang semua hal yang terjadi jika mengonsumsi air kelapa setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat.

