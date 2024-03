Program 1000 Hari Perlindungan, Rahasia Menjaga Keselamatan dan Keamanan Si Kecil Melalui Kebersihan Alat Makan

ERA.id - Sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), maka penting melindungi keselamatan si kecil dari kuman dan kotoran. Untuk itu, program ini perlu menjadi komitmen semua pihak.

Salah satunya dalam mengimplementasikan hal tersebut salah satu brand kebersihan membuat Payung Kampanye komunikasi merek yang disebut "1000 Hari Perlindungan". Fokus utama dari kampanye adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan khusus bagi bayi, dimulai dari masa dalam kandungan hingga usia 2 tahun.

"Dalam tahap krusial ini, produk Sleek Baby menggunakan bahan 100% food grade dan formula alami anti bakteri, yang memastikan pertumbuhan bayi dengan kebersihan peralatan dan kenyamanan barang-barang yang terbaik," tulis siaran resmi Sleek.

Kampanye ini kemudian diadaptasi menjadi program komunikasi kreatif yang dikenal sebagai #TwogetherForOne, yang didasarkan pada pemahaman bahwa kualitas tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh kesehatan dan kebersihan, dan ini erat kaitannya dengan peran kedua orang tua, baik ayah maupun ibu.\

Kampanye ini telah berhasil meningkatkan brand awareness melalui platform digital, dibuktikan dengan terdapat peningkatan reach dan engagement rate dibanding tahun 2022. Hal ini mendorong para konsumen loyal maupun konsumen baru untuk mencari tahu produk.

Kino Indonesia melalui Sleek Baby program “1000 hari Perlindungan” toreh kesuksesan dengan meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2024 dalam kategori Branding Campaign in Multichannel. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap dedikasi dan komitmen Kino Indonesia dalam menggabungkan serta mengintegrasikan komunikasi pemasaran tradisional dan digital untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menyeluruh bagi konsumen. Marketeers OMNI Brands of the Year 2024 adalah bagian dari acara tahunan yang diselenggarakan oleh Marketeers, yang mempertandingkan puluhan kategori bergengsi di bidang pemasaran.

Program “1000 hari Perlindungan” (Dok. Sleek Baby)

Terdapat empat kriteria penilaian dalam Marketeers OMNI Brands of the Year 2024, yaitu Creativity (sejauh mana pendekatan Omni yang dilakukan merek tersebut unik dibandingkan dengan program sejenis), Innovation (tingkat kebaruan, fungsionalitas, dan nilai tambah yang diusung), Reach (jangkauan program dan layanan), dan Impact (dampak yang nyata bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat). Dewan juri yang terdiri dari para editor Marketeers menetapkan bahwa Sleek Baby memenuhi kriteria tersebut dan meraih predikat sebagai pemenang Branding Campaign in Multichannel dari kategori Omni Channel Marketing.

“Penghargaan yang diterima oleh Sleek Baby menjadi bukti nyata dari upaya kami dalam menghasilkan inovasi produk serta dalam menyusun strategi branding pemasaran yang membuat produk-produk kami lebih mudah diakses oleh para konsumen, terutama dalam era digital saat ini," ungkap Lidwina Natalia, Head of Marketing Home & Personal Care Kino Indonesia.

Melalui Kampanye komunikasi merek, Sleek Baby melakukan pemasaran omnichannel terbukti lebih efektif dan responsif dalam berkomunikasi dengan konsumen. Pada tahun 2023 lalu, Sleek Baby berhasil mengikuti tren pasar agar terus kompetitif di industri dengan menerapkan kegiatan media, komunikasi digital, sponsorship dan co-branding, Baby Fair Exhibition, hingga kegiatan langsung di rumah sakit maupun posyandu yang telah menjangkau 30.000 ibu-ibu di seluruh Indonesia.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Marketeers. Penghargaan ini akan menjadi motivasi kami untuk terus menciptakan inovasi guna memberikan perlindungan terbaik bagi bayi dan anak-anak di Indonesia, sembari memberikan edukasi untuk ibu, ayah, dan keluarga pentingnya memilih produk yang aman untuk bayi,” tutup Lidwina Natalia.