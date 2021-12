Sedang Ditakutkan, WHO Beri Kabar Baik tentang COVID-19 Varian Omicron

ERA.id - Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (3/12) mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kematian akibat COVID-19 varian Omicron.



WHO menekankan bahwa varian Delta masih menjadi fokus dalam memerangi pandemi.



Christian Lindmeier saat konferensi pers mengatakan kepada wartawan bahwa WHO masih mengumpulkan bukti tentang varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan pada 11 November dan dinamai Omicron sekitar sepekan yang lalu.



