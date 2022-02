Studi: Peneliti Temukan Berbagai Bakteri dan Virus yang Bersembunyi di Sabun Batang

ERA.id - Beberapa penelitian menemukan bakteri bahkan ada di sabun. Satu studi di Indian Journal of Dental Research pada Juni 2006 misalnya, mengungkapkan sabun batangan mengandung dua hingga lima jenis kuman yang berbeda.



Sebuah studi pada Juli 2015 di American Journal of Infection Control menemukan, sekitar 62 persen sabun batangan terkontaminasi, sementara pada sabun cair sekitar 3 persen.



Beberapa kuman yang ada di sabun dapat mencakup bakteri E. coli, salmonella dan shigella, serta virus seperti norovirus dan rotavirus serta staph, ungkap profesor kesehatan masyarakat dan ilmu lingkungan di The University of Arizona, Kelly Reynolds, PhD.