Brutal, Mantan Polisi Tembak Anak-anak di Thailand, 34 Orang Tewas

ERA.id - Seorang mantan polisi melakukan penembakan di Pusat Penitipan Anak di distrik Uthaisawan Na Klang, Provinsi Nong Bua Lamphu.

Dilansir dari CNN, Kams (6/10/2022), dilaporkan 34 orang dewasa tewas, termasuk 22 anak-anak.

"Perdana menteri telah menyampaikan belasungkawanya," ucap pernyataan kantor Perdana Menteri, (6/10).

a gun/knife attack happened a few hours ago at a child care center in Thailand. there’re 36 deaths, 24 of which are literal PRE-SCHOOL KIDS. AND the perpetrator was A COP. he took his own life after k!lling his wife and 2 sons. just wow #กราดยิงหนองบัวลําภู pic.twitter.com/V3McLcX38S