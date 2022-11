Video Presiden Prancis Emmanuel Macron Gendong Bayi Viral, Netizen: Dia yang Pernah Hina Nabi Muhammad?

ERA.id - Presiden Prancis, Emmanuel Macron sukses menghebohkan warga Bali kala ia mendadak turun dari mobil dan berjalan kaki sejauh dua kilometer. Bukan hanya itu saja, Macron juga terlihat menggendong dan mencium seorang bayi perempuan.



Aksi Emmanuel Macron ini viral di media sosial setelah ia kedapatan berjalan kaki usai menghadiri Gala Dinner di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Selasa (15/11/2022). Pada momen yang tersebar di media, Macron terlihat berjalan santai dengan didampingi staf kepresidenan.



Sedang asik berjalan santai sambil menyapa warga sekitar, Macron tiba-tiba saja berhenti dan terlihat menggendong seorang bayi perempuan. Ia juga tak segan untuk berbincang dengan orang tua bayi perempuan itu.



"How old?" tanyanya.



"Six month," jawab orang tua bayi itu.



Sebelum menyerahkan kembali bayi perempuan itu, Macron bahkan tak segan untuk mencium pipinya dengan wajah bahagia. Setelahnya ia juga bersalaman dengan warga sekitar dengan pengawalan ketat dari staf kepresidenan.



Sayangnya meski video itu viral dan mengundang simpati, netizen justru geram dengan hal tersebut. Mereka justru mengingat kembali bagaimana Macron di masa lalu yang disebut pernah menghina Nabi Muhammad SAW.



"APAKAH DIA ORANG YG PERNAH MENGHINA NABI MUHAMMAD SAW ITU???" tulis @bro_ab****.



"Gw mah bukan kagum, muak lihatnya. Andai dia ada di kampung sini langsung deh gw teriak noh presiden prancis yang menghina Rasulullah. Biar digeruduk warga," kata @bozbekipe****.



"Jangan cuma karena potongan gambar atau video kita memuji dia setinggi langit. Dia ini adalah orang yang anti islam. Penghina rasullah. Betapa dipersulitnya umat islam diperancis sejak dia jadi presiden jangan gampang memuji," ujar @fbrna.****.



"Banyak yang nggak inget kah? Orang ini adalah orang yang sama yang udah menghina Nabi Muhammad SAW. Dulu inget banget, banyak yang minta merk branded dari Prancis diboikot," timpal @chrysanthemumg****.



"Cari perhatian warga Indonesia karena dia dibenci karena pernah menghina rosulullah Saw dia tahu kalau Indonesia agama Islam agama terbesar di Indonesia," ucap @ekomurdia****.