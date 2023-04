Erdogan Tak Terima Lihat Polisi Israel Serbu Jemaah Palestina di Masjid Al Aqsa

ERA.id - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak bisa menerima penyerangan yang dilakukan polisi Israel terhadap jamaah di Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur.

Katanya, tempat paling suci ketiga bagi umat Islam itu harus dijaga. "Gangguan dan ancaman terhadap kesucian dan makna sejarah Masjid Al Aqsa serta kebebasan beragama dan hidup warga Palestina harus dihentikan," kata Erdogan dalam wawancara TV, Rabu (5/4).

Pernyataannya itu muncul setelah polisi Israel menangkap sekitar 350 jemaah dari dalam kompleks Masjid Al Aqsa.

“Kami akan terus mendukung saudara dan saudari kami di Palestina dalam segala kondisi dan untuk melindungi nilai-nilai suci kami. Israel harus mengetahui hal ini juga,” kata Erdogan, menegaskan.

Sebelumnya, sekelompok warga Palestina membarikade diri mereka di dalam aula salat Al Qibli di kompleks Al Aqsa setelah para pemukim Yahudi menyerukan penyerbuan ke masjid tersebut.

Para jamaah berusaha mencegah polisi masuk dengan menutup pintunya.

Can you imagine the reaction if #Muslim Soldiers or Police did this to Israelis praying in their most sacred Synagogue?

The American Police station in the Middle East (Israel) can do what it wants to who it’s wants. Where are the Sanctions? Where is the #ICC? pic.twitter.com/DCmrDSnIkP