Pemerintah Swedia Kontrol Perbatasan Buntut Pria Asal Irak Bakal Al-Qur'an di Stockholm

ERA.id - Pemerintah Swedia menegaskan keinginannya untuk menghentikan orang-orang yang berusaha masuk ke Swedia dan melakukan kejahatan, menyusul insiden pembakaran Al-Qur'an di Stockholm pekan lalu.

"Pada Mei tahun ini, Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kembali kontrol perbatasan. Alasan kami sangat jelas, terutama karena meningkatnya ancaman terhadap Swedia, terkait dengan peristiwa seperti insiden sebelumnya di mana Al-Qur'an dibakar," kata Kementerian Luar Negeri Swedia, Minggu (2/7) kemarin.

Kementerian Kehakiman telah diberi pengarahan tentang bagaimana otoritas polisi Swedia mengatur kontrol di perbatasan dalam negeri Swedia, sehubungan dengan peristiwa yang terkait dengan pembakaran kitab suci umat Islam.

Selama demonstrasi yang diizinkan oleh otoritas penegak hukum Swedia pada Kamis (29/6) bertepatan dengan Idul Adha, seorang pria asal Irak yang memiliki hubungan dengan milisi Syiah, Salwan Momika (37), terlihat membakar halaman-halaman Al Quran.

The swedish government has given permission to burn the Holly Quran.

It's unacceptable, me as a Muslim and millions of Muslims all over the world condemn this illegal and immoral act.

Now it's time to show the power of Muslims. BOYCOTT WITH SWEDEN . pic.twitter.com/xMQvS3WkVw