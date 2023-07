Kelompok Islamofobia Denmark Bakar Al-Qur'an Depan Kedutaan Turki dan Mesir, Kacau!

ERA.id - Kelompok Islamofobia sayap kanan pada Selasa membakar Al-Qur'an di depan kedutaan Turki dan Mesir di Kopenhagen.

Aksi hina kelompok Danske Patrioter itu memicu kecaman dari negara-negara Muslim di seluruh dunia itu.

Denmark juga mengecam insiden pembakaran tersebut dan menyebutnya "tindakan memalukan" yang tidak menghormati agama lain.

Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan provokatif itu menyakiti banyak orang dan menciptakan perpecahan antara agama dan budaya. "Denmark memiliki kebebasan beragama dan banyak warga Denmark yang Muslim. Mereka adalah bagian berharga dari masyarakat Denmark," cuit kementerian lewat Twitter.

Namun, pihak berwenang tidak menindaki mereka yang bertanggung jawab atas aksi tersebut.

#Denmark #Quran burned in #Copenhagen .

The book was burned in front of the #Iraqi embassy. The action was organized by members of the Danske Patrioter ("Danish Patriots") group.#Islam #Iraq #Koran pic.twitter.com/Zz0eOuNSIc